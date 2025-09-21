Les journées européennes du Patrimoine à Vraignes-en-Vermandois Vraignes-en-Vermandois
Les journées européennes du Patrimoine à Vraignes-en-Vermandois
11 Rue Crinon Vraignes-en-Vermandois Somme
Olivier Engelaere, directeur de l’agence pour le picard aura le plaisir de vous présenter l’ouvrage « En chuivant chez Voyettes » / En suivant les sentiers, écrit en longue picarde.
S’en suivra une balade découverte autour du circuit des écrivains de langue picarde.
rdv devant la mairie de Vraignes-en-Vermandois
11 Rue Crinon Vraignes-en-Vermandois 80240 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38
