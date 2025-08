Les Journées Européennes du Patrimoine Aix-en-Provence

Les Journées Européennes du Patrimoine Aix-en-Provence samedi 20 septembre 2025.

Les Journées Européennes du Patrimoine

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025. Divers lieux dans la ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Pour leur 42e édition, les Journées européennes du patrimoine mettent en lumière le « Patrimoine architectural » dans toute sa richesse et sa diversité.

Divers lieux dans la ville Aix-en-Provence 13626 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For their 42nd edition, the European Heritage Days are highlighting « Architectural Heritage » in all its richness and diversity.

German :

In ihrer 42. Ausgabe beleuchten die Europäischen Tage des Denkmals das « architektonische Erbe » in all seinem Reichtum und seiner Vielfalt.

Italiano :

Per la 42a volta, le Giornate Europee del Patrimonio mettono in evidenza il patrimonio architettonico in tutta la sua ricchezza e diversità.

Espanol :

Por 42ª vez, las Jornadas Europeas del Patrimonio ponen de relieve el patrimonio arquitectónico en toda su riqueza y diversidad.

