Les Journées Européennes du Patrimoine: Angicourt Angicourt

46 Rue de l’Église Angicourt Oise
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Exposition de photographies d’Angicourt et son patrimoine au fil des saisons
De 10h à 18h
Réalisée par l’association CAP Nature à l’intérieur de l’église d’Angicourt
Lieu Eglise Saint-Vaast 46, rue de l’église .
46 Rue de l’Église Angicourt 60940 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr
