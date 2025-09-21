Les Journées Européennes du Patrimoine: Angicourt Angicourt

Angicourt

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Exposition de photographies d’Angicourt et son patrimoine au fil des saisons

De 10h à 18h

Réalisée par l’association CAP Nature à l’intérieur de l’église d’Angicourt

Eglise Saint-Vaast

46 Rue de l’Église Angicourt 60940 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr

European Heritage Days: Angicourt

Europäische Tage des Denkmals: Angicourt

Giornate europee del patrimonio: Angicourt

Jornadas Europeas del Patrimonio: Angicourt

