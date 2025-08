LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ARGELLIERS Argelliers

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ARGELLIERS Argelliers samedi 20 septembre 2025.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ARGELLIERS

Route de Montarnaud Argelliers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre de la 42ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, la Municipalité d’Argelliers organise un week-end sur le thème national « Patrimoine Architectural ».

Les points de rendez-vous seront dans le jardin de la Salle des Fêtes Avenue de Montpellier Montarnaud.

Dans le cadre de la 42ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, la Municipalité d’Argelliers organise un week-end sur le thème national « Patrimoine Architectural ».

Les points de rendez-vous seront dans le jardin de la Salle des Fêtes Avenue de Montpellier Montarnaud.

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

• Départ à 9h, Randonnée en direction du Pioch de Trémoulèdes (durée 3h-4h) par l’association Rando Montarnaud sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle GR 653 (*animaux non admis même en laisse, poussettes/fauteuils non adaptés).

• 13h00, Repas tiré du sac au retour dans le jardin de la Salle des Fêtes.

• Départ à 14h30, Balade* gourmande et botanique par l’association Garrigue Gourmande (durée 1h30-2h) sans difficulté particulière (*animaux non admis même en laisse, poussettes /fauteuils non adaptés).

• 21h00, Spectacle Vivant par le Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault (TPVH) à la Salle des Fêtes. Première d’une nouvelle création « Pinocchiel » d’après Carlo Collodi. Entrée 5€. Tout public.

» Dans un monde pas si lointain, un homme créait un pantin de bois qui prend vie… Pinocchio ? Pinocchia ? Pinocchiel ? »

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

• 11h30, Concert à la Chapelle Notre-Dame-du-Fort ouverte exceptionnellement pour les JEP. Exploration musicale des traditions d’Amérique Latine par le Duo Elisabeth Assens (Clarinette) et Frédéric Ruiz (Guitare), enseignants de l’École de Musique Intercommunale de la Vallée de l’Hérault.

• 13h00, Repas tiré du sac au retour dans le jardin de la Salle des Fêtes.

• 14h30, « Le Trésor des Bardots 2.0 » Jeu de piste familial animé et interprété par l’association Anima Terre (durée 2h30-3h). Balade d’orientation patrimoniale.

• 18h Clôture de la journée.

Pour chaque activité, inscription obligatoire à la Mairie jusqu’au jeudi 18 septembre. .

Route de Montarnaud Argelliers 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84 contact@montarnaud.fr

English :

As part of the 42nd European Heritage Days, the Municipality of Argelliers is organizing a weekend on the national theme of « Architectural Heritage ».

Meeting points will be in the garden of the Salle des Fêtes Avenue de Montpellier Montarnaud.

German :

Im Rahmen der 42. Ausgabe der Europäischen Tage des Kulturerbes organisiert die Stadtverwaltung von Argelliers ein Wochenende zum nationalen Thema « Architektonisches Erbe ».

Die Treffpunkte werden im Garten der Salle des Fêtes Avenue de Montpellier Montarnaud sein.

Italiano :

Nell’ambito delle 42esime Giornate Europee del Patrimonio, il Comune di Argelliers organizza un fine settimana sul tema nazionale del « Patrimonio architettonico ».

I punti di incontro saranno nel giardino della Salle des Fêtes Avenue de Montpellier Montarnaud.

Espanol :

En el marco de las 42ª Jornadas Europeas del Patrimonio, el Ayuntamiento de Argelliers organiza un fin de semana sobre el tema nacional « Patrimonio arquitectónico ».

Los puntos de encuentro serán el jardín de la Salle des Fêtes Avenue de Montpellier Montarnaud.

L’événement LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ARGELLIERS Argelliers a été mis à jour le 2025-07-30 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT