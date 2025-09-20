Les Journées européennes du Patrimoine Argenton-sur-Creuse
Les Journées européennes du Patrimoine Argenton-sur-Creuse samedi 20 septembre 2025.
Les Journées européennes du Patrimoine
Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse Indre
Les 42èmes journées européennes du patrimoine ont pour thèmes cette année patrimoine architectural
Tout au long du week-end, le Musée de la Chemiserie proposera des visites :
Samedi
Visite libre De la confection à la mode masculine de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Le chantier des collections, quésako ? de 10h30 à 11h
Dimanche
Visite libre De la confection à la mode masculine de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Le chantier des collections, quésako ? de 10h30 à 11h et de15h à 15h30 .
Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 34 69
English :
European Heritage Days 2024 at the Musée de la Chemiserie.
German :
Die Europäischen Tage des Denkmals 2024 im Musée de la Chemiserie.
Italiano :
Giornate Europee del Patrimonio 2024 al Musée de la Chemiserie.
Espanol :
Jornadas Europeas del Patrimonio 2024 en el Museo de la Química.
