Les Journées européennes du patrimoine au 19M et sur la Parcelle le19m Paris

Les Journées européennes du patrimoine au 19M et sur la Parcelle le19m Paris samedi 20 septembre 2025.

Au programme

Une immersion au cœur des savoir-faire : Maison Michel

Le circuit débute par l’ouverture exceptionnelle des ateliers de Maison Michel, chapelier parisien fondé en 1936. Maison d’art résidente du 19M, elle perpétue un savoir-faire artisanal rare et une expertise mode reconnue. Fournisseur des plus grandes Maisons de prêt-à-porter et de Haute Couture, Maison Michel conserve plus de 3 000 formes , constituant un patrimoine vivant et une source inépuisable de créativité.

En savoir plus sur la Maison

Maison Michel ; Crédits : 19M – Alix Marnat

Journées européennes du patrimoine au 19M ; Crédits : 19M – Elea-Jeanne Schmitter

Trouver son monde, la nouvelle exposition de la Galerie du 19M ; Crédits : 19M

L’After des JEP sur la Parcelle ; Crédits : 19M – Nicolas Melemis

Visite du 19M : Un patrimoine architectural signé Rudy Ricciotti

Conçu par l’architecte Rudy Ricciotti, le bâtiment du 19M se distingue par sa façade monumentale en béton fibré, semblable à un tissage géant. Ouvert sur la ville et baigné de lumière, il symbolise à la fois la force et la délicatesse des Métiers d’art et incarne la vocation du 19M : préserver un patrimoine vivant, favoriser la transmission et créer des ponts entre artisanat et société contemporaine.

En savoir plus sur le bâtiment

Visite de l’exposition Trouver son monde

Le parcours se poursuit à la Galerie du 19M avec l’exposition Trouver son monde. Réunissant 17 jeunes créateurs, elle explore le thème de la transmission à travers des œuvres plurielles – textile, broderie, vidéo, photographie ou installation – en dialogue avec les Maisons d’art du 19M.

En savoir plus sur l’exposition

Infos pratiques

En accès libre, sans réservation

Le parcours de visite est adapté aux personnes à mobilité réduite

Dernière entrée à 18h

Compte tenu de la forte affluence attendue lors des Journées européennes du patrimoine, un temps d’attente est à prévoir avant votre visite.

Visite en groupe scolaire ou associatif La journée du vendredi 19 septembre est réservée aux publics scolaires et associatifs.

Si vous souhaitez inscrire votre classe à une visite lors des Journées européennes du patrimoine, contactez notre équipe de médiation.



Prolongez votre visite sur la Parcelle

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Parcelle, jardin culturel attenant au 19M, ouvre ses portes les samedi 20 et dimanche 21 septembre pour les petits et les grands. Programmation musicale en plein air, ateliers DIY, jeux pour les enfants et petite restauration, chacun trouvera de quoi profiter d’un moment de détente en famille au cœur de son écrin de verdure.

En savoir plus sur l’After des Journées européennes du patrimoine sur la Parcelle

À l’occasion des 42e Journées européennes du patrimoine, placées cette année sous le thème du « patrimoine architectural », le19M ouvre exceptionnellement ses portes au public et propose un parcours inédit à la découverte de ses savoir-faire, de son architecture et de ses espaces culturels.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 09h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-20T12:00:00+02:00

fin : 2025-09-21T23:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-20T09:00:00+02:00_2025-09-20T20:00:00+02:00;2025-09-21T09:00:00+02:00_2025-09-21T20:00:00+02:00

le19m 2, place Skanderbeg 75019 Paris

https://www.le19m.com/agenda/les-journees-europeennes-du-patrimoine https://www.facebook.com/Le19M/ https://www.facebook.com/Le19M/