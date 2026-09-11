Les Journées européennes du patrimoine au 19M, Le 19M, Paris

Informations pratiques

Les Journées européennes du patrimoine au 19M 19 et 20 septembre Le 19M Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

À l’occasion des 43ᵉ Journées européennes du patrimoine, le19M ouvre exceptionnellement ses portes au public et propose un parcours inédit à la découverte des Maisons d’art Atelier Montex et Studio MTX.

Une invitation à rencontrer celles et ceux qui font vivre les Métiers d’art au quotidien.

Le 19M 2 place Skanderberg 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 01 49 15 11 43 https://www.le19m.com/ https://www.youtube.com/channel/UCd5uvvFh92qDJ6QQAHR727Q;https://www.instagram.com/p/CeoZ_tXrw0q/ Créé à l’initiative de CHANEL, ce nouveau lieu œuvre à la préservation et à la transmission des savoir-faire des Métiers d’art de la mode et de la décoration.

Situé entre Paris et Aubervilliers, au cœur d’un territoire urbain porté par une formidable énergie, le bâtiment est une œuvre architecturale d’exception conçue par Rudy Ricciotti. Véritable hub créatif, il rassemble sous un même toit onze Maisons d’arts, leurs équipes et leurs archives (Goossens, Lemarié et Lognon, Lesage, l’École Lesage et Lesage Intérieurs, Maison Michel, Massaro, Montex et Studio MTX, Paloma) ainsi que ERES, soit près de 600 artisans et experts.

Le 19M abrite aussi la Galerie du 19M, un espace culturel gratuit ouvert depuis janvier 2022 à tous les publics, centré sur les valeurs de l’artisanat d’art et doté d’un café-restaurant. Au gré d’expositions, ateliers et conférences, sa programmation pluridisciplinaire est conçue avec une communauté d’acteurs locaux. Elle résonne avec le vif intérêt des jeunes générations et du grand public pour les métiers de la main et dessine un projet de société au service du collectif. Métro Ligne 12 Front Populaire (900 m) / BUS Ligne 35, 45 Skanderbeg, Ligne 54 Porte d’Aubervilliers, Ligne 239 Parc du Millénaire TRAMWAY Ligne 3b Porte d’Aubervilliers / RER Ligne E Rosa Parks / VOITURE Par le périphérique : sortie porte d’Aubervilliers par l’autoroute A1 1. Sortir à Périphérique Est 2. Puis Porte d’Aubervilliers Parking Le Millénaire Le centre commercial du Millénaire dispose d’un parking gratuit pour les 2 premières heures, tous les week-ends et jours fériés.

Visite libre

©Elea-Jeanne Schmitter