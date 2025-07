Les Journées Européennes du Patrimoine au 3 bis f 3 bis f Aix-en-Provence

Les Journées Européennes du Patrimoine au 3 bis f 3 bis f Aix-en-Provence samedi 20 septembre 2025.

Les Journées Européennes du Patrimoine au 3 bis f

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 14h à 17h. 3 bis f 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Le 3 bis f propose des visites commentées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, ainsi qu’une conférence et une exposition éphémère.

Au programme :



● Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 14h Visites guidées du Centre Hospitalier Montperrin. Un environnement architectural et paysager propice au soin architecture pavillonnaire, jardins et fontaines.

L’Hôpital Montperrin est un établissement psychiatrique aixois conçu selon un plan pavillonnaire spécifique aux asiles d’aliénés du XIXe siècle. À la version officielle se greffe la version fantaisiste et théâtralisée Toponyme toi-même, proposée par la metteuse en scène Eva Doumbia et un groupe d’adolescents et d’adolescentes en partenariat avec le Centre Social La Provence, le CMP ado de Pertuis et Oxalis. Par quels processus collectifs écrit-on l’histoire, inscrit-on des vies, des noms au patrimoine ? Qui reste anonyme ? Qu’est-ce qu’un patrimoine vivant ? Dans un site patrimonial comme dans l’espace public, comment regarder l’histoire à travers l’étude des noms ? C’est ce qu’Eva Doumbia questionnera avec le groupe d’adolescent.e.s constitué pour l’occasion.



Départ des visites depuis l’ancienne entrée du CHM (av. des Belges, rond-point de la gare routière). Réservation au 04 42 16 49 38 ou documentation@ch-lontperrin.fr



● Samedi 20 septembre à 16h30 Conférence Aliénés. Une histoire sociale de la folie au XIXe siècle, par Anatole Le Bras, Docteur en histoire, Maître de conférence en histoire contemporaine à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines



● Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h à 17h Exposition éphémère au studio Guiraud.

Dialogues intimes avec Cezanne. Présentation des œuvres des patient.e.s réalisées dans le cadre des ateliers d’art-thérapie d’unités de soin de l’Hôpital. .

3 bis f 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Le 3 bis f offers guided tours as part of the European Heritage Days, as well as a conference and an ephemeral exhibition.

German :

Das 3 bis f bietet im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals geführte Besichtigungen sowie eine Konferenz und eine vorübergehende Ausstellung an.

Italiano :

Le 3 bis f offre visite guidate nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, nonché una conferenza e una mostra temporanea.

Espanol :

Le 3 bis f ofrece visitas guiadas en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, así como una conferencia y una exposición temporal.

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine au 3 bis f Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme d’Aix en Provence