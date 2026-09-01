Les Journées Européennes du Patrimoine au Château de Malle Chateau de Malle Preignac
samedi 19 septembre 2026 · Chateau de Malle · Preignac
Informations pratiques
Preignac
Les Journées Européennes du Patrimoine au Château de Malle
Chateau de Malle Château de Malle Preignac Gironde
Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, placées sous le signe du patrimoine architectural, le Château de Malle, fleuron historique de Bordeaux et classé Monument Historique depuis 1943, ouvre ses portes au public pour une immersion inédite dans quatre siècles d’histoire, de création et de restauration.
Venez découvrir cette demeure emblématique de l’art de vivre français. À travers cette visite guidée, vous parcourrez l’intérieur du logis et les jardins remarquables, tout en suivant l’avancée des recherches historiques et des projets de mise en valeur du site.
Un témoignage vivant du patrimoine classique français, entre mémoire, élégance et transmission.
Visites guidées toutes les heures, avec ou sans réservation. Dernier départ : 16h
Tarif spécial JEP : 12,50 € (au lieu de 15 €) .
Chateau de Malle Château de Malle Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 59 33 contact@chateaudemalle.com
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English : Les Journées Européennes du Patrimoine au Château de Malle
L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine au Château de Malle Preignac a été mis à jour le 2026-09-11 par La Gironde du Sud
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