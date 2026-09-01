Les Journées Européennes du Patrimoine au Château Château de Grignan Grignan

Informations pratiques

Grignan

Les Journées Européennes du Patrimoine au Château

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour cette édition 2026 des Journées Européennes du Patrimoine, le château de Grignan vous ouvre ses portes les 19 et 20 septembre, de 10h à 18h.

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Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

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English : European Heritage Days at the Castle

For the 2026 European Heritage Days, the Château de Grignan will open its doors on September 19 and 20, from 10 a.m. to 6 p.m.

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine au Château Grignan a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes