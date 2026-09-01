Les Journées Européennes du Patrimoine au Château Château de Grignan Grignan
samedi 19 septembre 2026 · Château de Grignan · Grignan
Informations pratiques
Grignan
Les Journées Européennes du Patrimoine au Château
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour cette édition 2026 des Journées Européennes du Patrimoine, le château de Grignan vous ouvre ses portes les 19 et 20 septembre, de 10h à 18h.
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Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr
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English : European Heritage Days at the Castle
For the 2026 European Heritage Days, the Château de Grignan will open its doors on September 19 and 20, from 10 a.m. to 6 p.m.
L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine au Château Grignan a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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