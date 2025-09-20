Les Journées Européennes du Patrimoine au CIAP Bourges

Les Journées Européennes du patrimoine sont une formidable occasion pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine de la ville de Bourges.

Le Centre D’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, situé au sein de l’Office de Tourisme de Bourges, vous offre une introduction à l’histoire de Bourges. .

41 Rue Moyenne Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 02 60 patrimoine@ville-bourges.fr

English :

The European Heritage Days are a wonderful opportunity to discover or rediscover the heritage of the city of Bourges.

German :

Die Europäischen Tage des Kulturerbes sind eine großartige Gelegenheit, das Kulturerbe der Stadt Bourges zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono una grande opportunità per scoprire o riscoprire il patrimonio della città di Bourges.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una gran oportunidad para descubrir o redescubrir el patrimonio de la ciudad de Bourges.

