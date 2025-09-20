Les Journées européennes du patrimoine au Cnam Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris
Les Journées européennes du patrimoine au Cnam
Un week-end exceptionnel au cœur du patrimoine cnamien ! À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la bibliothèque centrale du Cnam, joyau de l’art gothique, et explorez les réserves et coulisses du musée des Arts et Métiers à travers visites guidées, démonstrations et ateliers pour petits et grands.
Le Cnam ouvre sa bibliothèque
Plongez dans l’histoire de l’ancien prieuré Saint-Martin-des-Champs et de son réfectoire médiéval (construit vers 1230), transformé en bibliothèque centrale du Cnam depuis 1852.
Profitez-en pour découvrir l’exposition « Sur les traces des inventrices du XIXe siècle » : un parcours inédit à travers archives, revues et ouvrages qui révèlent la place – souvent méconnue – des femmes dans l’innovation, l’industrie et le commerce du XIXe siècle.
Samedi 20 septembre
Visites guidées sur inscription – toutes les demi-heures, de 9h30 à 11h30
Rendez-vous : Cour d’honneur, 292 rue Saint-Martin
Groupes de 20 personnes
Dimanche 21 septembre
Visites guidées sur inscription – toutes les 45 minutes
10h à 13h & 14h à 17h
Rendez-vous : Cour d’honneur, 292 rue Saint-Martin
Groupes de 20 personnes
Le musée des Arts et Métiers ouvre ses portes
Découvrez les secrets les mieux gardés du musée : visites exclusives des réserves, coulisses de la conservation et de la restauration, et gestes qui protègent et redonnent vie aux objets.
Explorez le patrimoine culturel et architectural du musée, profitez de démonstrations inédites, de visites captivantes et d’ateliers pour petits et grands !
Les visites exceptionnelles des réserves du musée (sur inscription)
La majorité des collections du musée (80 000 objets et 15 000 dessins) se trouve dans ses réserves. Découvrez ce fabuleux lieu de mémoire et de recherche pour mieux cerner les enjeux de la conservation préventive et vous émerveiller à la vue de cette collection titanesque !
10h, 10h30, 11h, 14h, 14h30, 15h et 15h30 (1h30)
Uniquement sur inscription en ligne ici, dans la limite des places disponibles
Accès aux réserves : 218 av. du Président Wilson – 93200 Saint-Denis (réserves au fond de l’impasse)
RER B : La Plaine-Stade de France – RER D : Stade de France-Saint-Denis
Ateliers enfants et familles
Briques géantes (à partir de 4 ans)
Les tout-petits peuvent laisser libre cours à leur créativité en manipulant des briques géantes : constructions, parcours, tout devient possible !
10h à 17h30 (en accès libre)
Gratuit sans réservation
Rendez-vous au 1er étage, en salle Madame de Genlis
Kapla (à partir de 7 ans)
Relevez le défi d’un atelier de construction à grande échelle ! Bâtissez maisons et structures tout droit sorties de votre imagination.
10h à 17h30 (en accès libre)
Gratuit sans réservation
Rendez-vous au 1er étage, dans la collection Construction
Atelier réalisé en collaboration avec le Centre Kapla de Paris
Magformers (à partir de 7 ans)
Un peu plus haut, un peu plus à droite… Un chantier étonnant vous attend : des briques géantes, des piliers aimantés et des structures en Kapla à assembler. Soyez vigilant, l’équilibre est essentiel pour que votre création tienne debout !
10h à 17h30 (en accès libre)
Gratuit sans réservation
Rendez-vous au 1er étage, en salle Madame de Genlis
Atelier réalisé en collaboration avec l’association À l’Adresse du Jeu
À la découverte de la construction (4-6 ans en famille)
Découvrez les différents métiers essentiels d’un chantier médiéval, puis lancez-vous dans la construction d’une arche ou d’une maison en playmaïs !
10h30 (1h)
Activité gratuite, inscription le jour J à l’accueil du musée, dans la limite des places disponibles
Rendez-vous à l’accueil du musée
Visites flash (15 min)
Les trésors de l’église
Des moteurs et des véhicules dans une église ? Découvrez l’histoire du monument et ses objets emblématiques.
10h30 & 15h30 – Église (rez-de-chaussée)
Sans réservation, dans la limite des places disponibles
Les instruments scientifiques, de fond en combles
Montez jusqu’aux combles pour admirer la plus ancienne charpente de Paris et les traces de Pascal et Lavoisier.
11h & 14h – 2ᵉ étage (Instruments scientifiques)
Sans réservation, dans la limite des places disponibles
L’escalier d’honneur et son avion au plafond
Un plafond décoré de chérubins et de déesses… et un avion prêt à s’envoler au-dessus de vos têtes !
11h30 & 16h – Escalier d’honneur
Sans réservation, dans la limite des places disponibles
La statue de la Liberté
Découvrez les maquettes originales de Bartholdi et les grandes étapes de ce projet monumental.
14h30 – 1ᵉʳ étage (Construction)
Sans réservation, dans la limite des places disponibles
La galerie Communication et le télégraphe de Chappe
Initiez-vous au fonctionnement de ce réseau révolutionnaire du XIXᵉ siècle, le plus rapide du monde à son époque.
15h – 1ᵉʳ étage (Communication)
Sans réservation, dans la limite des places disponibles
Le fardier de Cugnot et la salle de l’écho
Chuchotez un secret dans une salle étonnante et découvrez la première automobile de l’histoire.
16h30 – Rez-de-chaussée (Transports)
Sans réservation, dans la limite des places disponibles
Démonstration (20 min)
Le pendule de Foucault
Venez voir la Terre tourner grâce à l’expérience mythique de Léon Foucault, qui prouva la rotation de notre planète.
12h & 17h – Église (rez-de-chaussée)
Sans réservation, dans la limite des places disponibles
