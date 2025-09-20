Les Journées européennes du patrimoine au Cnam Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris

Les Journées européennes du patrimoine au Cnam Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris samedi 20 septembre 2025.

Les Journées européennes du patrimoine au Cnam Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris 20 et 21 septembre sur inscription

Les Journées européennes du patrimoine au Cnam

Un week-end exceptionnel au cœur du patrimoine cnamien ! À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la bibliothèque centrale du Cnam, joyau de l’art gothique, et explorez les réserves et coulisses du musée des Arts et Métiers à travers visites guidées, démonstrations et ateliers pour petits et grands.

Le Cnam ouvre sa bibliothèque

Plongez dans l’histoire de l’ancien prieuré Saint-Martin-des-Champs et de son réfectoire médiéval (construit vers 1230), transformé en bibliothèque centrale du Cnam depuis 1852.

Profitez-en pour découvrir l’exposition « Sur les traces des inventrices du XIXe siècle » : un parcours inédit à travers archives, revues et ouvrages qui révèlent la place – souvent méconnue – des femmes dans l’innovation, l’industrie et le commerce du XIXe siècle.

Samedi 20 septembre

Visites guidées sur inscription – toutes les demi-heures, de 9h30 à 11h30

Rendez-vous : Cour d’honneur, 292 rue Saint-Martin

Groupes de 20 personnes

Je m’inscris

Dimanche 21 septembre

Visites guidées sur inscription – toutes les 45 minutes

10h à 13h & 14h à 17h

Rendez-vous : Cour d’honneur, 292 rue Saint-Martin

Groupes de 20 personnes

Je m’inscris

Le musée des Arts et Métiers ouvre ses portes

Découvrez les secrets les mieux gardés du musée : visites exclusives des réserves, coulisses de la conservation et de la restauration, et gestes qui protègent et redonnent vie aux objets.

Explorez le patrimoine culturel et architectural du musée, profitez de démonstrations inédites, de visites captivantes et d’ateliers pour petits et grands !

Les visites exceptionnelles des réserves du musée (sur inscription)

La majorité des collections du musée (80 000 objets et 15 000 dessins) se trouve dans ses réserves. Découvrez ce fabuleux lieu de mémoire et de recherche pour mieux cerner les enjeux de la conservation préventive et vous émerveiller à la vue de cette collection titanesque !

10h, 10h30, 11h, 14h, 14h30, 15h et 15h30 (1h30)

Uniquement sur inscription en ligne ici, dans la limite des places disponibles

Accès aux réserves : 218 av. du Président Wilson – 93200 Saint-Denis (réserves au fond de l’impasse)

RER B : La Plaine-Stade de France – RER D : Stade de France-Saint-Denis

Ateliers enfants et familles

Briques géantes (à partir de 4 ans)

Les tout-petits peuvent laisser libre cours à leur créativité en manipulant des briques géantes : constructions, parcours, tout devient possible !

10h à 17h30 (en accès libre)

Gratuit sans réservation

Rendez-vous au 1er étage, en salle Madame de Genlis

Kapla (à partir de 7 ans)

Relevez le défi d’un atelier de construction à grande échelle ! Bâtissez maisons et structures tout droit sorties de votre imagination.

10h à 17h30 (en accès libre)

Gratuit sans réservation

Rendez-vous au 1er étage, dans la collection Construction

Atelier réalisé en collaboration avec le Centre Kapla de Paris

Magformers (à partir de 7 ans)

Un peu plus haut, un peu plus à droite… Un chantier étonnant vous attend : des briques géantes, des piliers aimantés et des structures en Kapla à assembler. Soyez vigilant, l’équilibre est essentiel pour que votre création tienne debout !

10h à 17h30 (en accès libre)

Gratuit sans réservation

Rendez-vous au 1er étage, en salle Madame de Genlis

Atelier réalisé en collaboration avec l’association À l’Adresse du Jeu

À la découverte de la construction (4-6 ans en famille)

Découvrez les différents métiers essentiels d’un chantier médiéval, puis lancez-vous dans la construction d’une arche ou d’une maison en playmaïs !

10h30 (1h)

Activité gratuite, inscription le jour J à l’accueil du musée, dans la limite des places disponibles

Rendez-vous à l’accueil du musée

Visites flash (15 min)

Les trésors de l’église

Des moteurs et des véhicules dans une église ? Découvrez l’histoire du monument et ses objets emblématiques.

10h30 & 15h30 – Église (rez-de-chaussée)

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Les instruments scientifiques, de fond en combles

Montez jusqu’aux combles pour admirer la plus ancienne charpente de Paris et les traces de Pascal et Lavoisier.

11h & 14h – 2ᵉ étage (Instruments scientifiques)

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

L’escalier d’honneur et son avion au plafond

Un plafond décoré de chérubins et de déesses… et un avion prêt à s’envoler au-dessus de vos têtes !

11h30 & 16h – Escalier d’honneur

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

La statue de la Liberté

Découvrez les maquettes originales de Bartholdi et les grandes étapes de ce projet monumental.

14h30 – 1ᵉʳ étage (Construction)

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

La galerie Communication et le télégraphe de Chappe

Initiez-vous au fonctionnement de ce réseau révolutionnaire du XIXᵉ siècle, le plus rapide du monde à son époque.

15h – 1ᵉʳ étage (Communication)

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Le fardier de Cugnot et la salle de l’écho

Chuchotez un secret dans une salle étonnante et découvrez la première automobile de l’histoire.

16h30 – Rez-de-chaussée (Transports)

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Démonstration (20 min)

Le pendule de Foucault

Venez voir la Terre tourner grâce à l’expérience mythique de Léon Foucault, qui prouva la rotation de notre planète.

12h & 17h – Église (rez-de-chaussée)

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00.000+02:00

1

https://culture.cnam.fr/septembre/les-journees-europeennes-du-patrimoine-au-cnam-1568845.kjsp?RH=evnt_mai

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris