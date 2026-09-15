Les Journées Européennes du Patrimoine au MAAOA Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement
samedi 19 septembre 2026 · Centre de la Vieille Charité · Marseille 2e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 2e Arrondissement
Les Journées Européennes du Patrimoine au MAAOA
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Rendez-vous au Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens – MAAOA pour les Journées Européennes du Patrimoine.
Pour sa 43e édition, les Journées européennes du patrimoine auront lieu samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 sur le thème « Patrimoine de la photographie ».
Au programme du musée : visites commentées, ateliers, exposition, … sont au rendez-vous. Tous les rendez-vous sont gratuits.
˃ Parcours permanent
La découverte du musée s’articule autour de trois espaces : la salle Mexique, entièrement consacrée à la présentation d’art populaire mexicain, la salle Afrique qui présente un ensemble d’une centaine de sujets-objets principalement des masques et des statues, la salle Océanie et Amériques qui abrite notamment une collection sensible de restes humains ancestraux.
Comme de nombreux musées ethnographiques et d’arts non-européens dans le monde le MAAOA entame une profonde réflexion sur l’histoire de ses collections et sur son avenir.
˃ Visite guidée « Repenser le MAAOA »
À l’aune d’une nouvelle étape de transformation que les musées ethnographiques, d’arts extra-européens et de sociétés connaissent partout dans le monde depuis une vingtaine d’années, le Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens entame une profonde réflexion sur son devenir. Benoît Martin, responsable du musée, vous donne rendez-vous pour vous exposer la démarche et échanger.
Samedi 19 septembre à 16h
Durée : 1h30
Réservation par e-mail : maaoa@marseille.fr, dans la limite des places disponibles
˃ Visite commentée « Femmes et féminités au MAAOA » – Jeune public
(Re)découvrez les collections du Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens – MAAOA à travers l’implication et le rôle des femmes dans la vie des objets. Créatrices, utilisatrices, ou encore collectionneuses, cette visite sera l’occasion de mettre en avant la présence et l’absence des femmes au sein du musée.
Samedi 19 septembre à 14h30
Dimanche 20 septembre à 11h
Durée : 1h
Dès 6 ans
Réservation par e-mail : maaoa@marseille.fr, dans la limite des places disponibles
˃ Visite et atelier « Masques et représentations féminines » – Jeune public
Partez à la découverte des masques représentant des femmes dans nos collections ! Créez par la suite votre propre masque en papier en vous en inspirant.
Samedi 19 septembre de 10h à 12h
Dès 6 ans
Réservation obligatoire : maaoa@marseille.fr
˃ Visite-atelier « Dans la peau d’un professionnel du musée » – Jeune public
Réalisation d’exposition, conservation des objets, recherches scientifiques, explications auprès des publics… Devenez acteur du musée le temps d’une après-midi et découvrez les différents métiers qui font vivre nos collections.
Dimanche 20 septembre de 14h30 à 16h30
Dès 8 ans
Réservation par e-mail : maaoa@marseille.fr, dans la limite des places disponibles .
Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Come visit the Museum of African, Oceanic, and Native American Arts (MAAOA) for European Heritage Days.
L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine au MAAOA Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-03 par Ville de Marseille
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