Les Journées Européennes du Patrimoine au MDAM Vézelay

Musée Départemental d’Art Moderne Vézelay Yonne

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Les 20 et 21 septembre 1) Atelier libre et en famille « Imaginons le jardin du MADAM toute la journée ». 2) Atelier créatif 6-12 ans « Dessine-moi l’escalier! » à 14h30, RDV à 14h (pl. limitées). 3) Visites guidées adultes « Le monde de Picasso » à 10h30, RDV à 10h. Les 3 ateliers sont sans réservation et gratuits, matériel fourni. .

Musée Départemental d’Art Moderne Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 39 26

