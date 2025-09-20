les Journées européennes du patrimoine au Phare de l’Espiguette phare de l espiguette Le Grau-du-Roi

les Journées européennes du patrimoine au Phare de l’Espiguette phare de l espiguette Le Grau-du-Roi samedi 20 septembre 2025.

les Journées européennes du patrimoine au Phare de l’Espiguette

phare de l espiguette Phare de L’Espiguette, parking des baronnets Le Grau-du-Roi Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

– montée de phare gratuite et sur réservation (tous les ¼ d’heures)

– exposition temporaire la biodiversité discrète du littoral par la photographe Cynthia Maffezzoni

.

phare de l espiguette Phare de L’Espiguette, parking des baronnets Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie +33 4 48 58 30 01 contact@phare-espiguette.fr

English :

– free lighthouse tours by appointment (every ¼ hour)

– temporary exhibition « la biodiversité discrète du littoral » by photographer Cynthia Maffezzoni

German :

– kostenlose Leuchtturmbesteigung mit Reservierung (alle ¼ Stunde)

– sonderausstellung « Die diskrete Biodiversität der Küste » von der Fotografin Cynthia Maffezzoni

Italiano :

– salita al faro gratuita (ogni ¼ d’ora), su prenotazione

– mostra temporanea « La biodiversità discreta della costa » della fotografa Cynthia Maffezzoni

Espanol :

– subida gratuita al faro (cada ¼ de hora), previa reserva

– exposición temporal « la discreta biodiversidad de la costa » de la fotógrafa Cynthia Maffezzoni

L’événement les Journées européennes du patrimoine au Phare de l’Espiguette Le Grau-du-Roi a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme Le Grau du Roi Port Camargue