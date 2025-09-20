les Journées européennes du patrimoine au Phare de l’Espiguette phare de l espiguette Le Grau-du-Roi
les Journées européennes du patrimoine au Phare de l’Espiguette phare de l espiguette Le Grau-du-Roi samedi 20 septembre 2025.
les Journées européennes du patrimoine au Phare de l’Espiguette
phare de l espiguette Phare de L’Espiguette, parking des baronnets Le Grau-du-Roi Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
– montée de phare gratuite et sur réservation (tous les ¼ d’heures)
– exposition temporaire la biodiversité discrète du littoral par la photographe Cynthia Maffezzoni
.
phare de l espiguette Phare de L’Espiguette, parking des baronnets Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie +33 4 48 58 30 01 contact@phare-espiguette.fr
English :
– free lighthouse tours by appointment (every ¼ hour)
– temporary exhibition « la biodiversité discrète du littoral » by photographer Cynthia Maffezzoni
German :
– kostenlose Leuchtturmbesteigung mit Reservierung (alle ¼ Stunde)
– sonderausstellung « Die diskrete Biodiversität der Küste » von der Fotografin Cynthia Maffezzoni
Italiano :
– salita al faro gratuita (ogni ¼ d’ora), su prenotazione
– mostra temporanea « La biodiversità discreta della costa » della fotografa Cynthia Maffezzoni
Espanol :
– subida gratuita al faro (cada ¼ de hora), previa reserva
– exposición temporal « la discreta biodiversidad de la costa » de la fotógrafa Cynthia Maffezzoni
L’événement les Journées européennes du patrimoine au Phare de l’Espiguette Le Grau-du-Roi a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme Le Grau du Roi Port Camargue