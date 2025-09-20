Les Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré Saint-Étienne à 5km de Guer direction Monteneuf Guer
Les Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré Saint-Étienne à 5km de Guer direction Monteneuf Guer samedi 20 septembre 2025.
Les Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré Saint-Étienne
à 5km de Guer direction Monteneuf Prieuré Saint-Étienne Guer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
Date(s) :
2025-09-20
Pour les 42è Journées Européennes du Patrimoine, le Prieuré Saint-Étienne vous accueille le samedi 20 et le dimanche 21 septembre de 10h30 à 17h30.
Au programme:
– Visites commentées 11H / 14H / 17H
Durée 45mn
Jauge 50 personnes
– Atelier découverte Fresque
Durée 1h30 env.
Jauge 25 personnes
– Visite libre de 10h30 à 17h30
Mais aussi
– Expo photo Oiseaux , en grand format en extérieur, en accès libre.
– Livret découverte La boucle de l’Oyon
– Jeux .
à 5km de Guer direction Monteneuf Prieuré Saint-Étienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré Saint-Étienne Guer a été mis à jour le 2025-09-03 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande