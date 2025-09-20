Les Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré Saint-Étienne à 5km de Guer direction Monteneuf Guer

Les Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré Saint-Étienne à 5km de Guer direction Monteneuf Guer samedi 20 septembre 2025.

Les Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré Saint-Étienne

à 5km de Guer direction Monteneuf Prieuré Saint-Étienne Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Pour les 42è Journées Européennes du Patrimoine, le Prieuré Saint-Étienne vous accueille le samedi 20 et le dimanche 21 septembre de 10h30 à 17h30.

Au programme:

– Visites commentées 11H / 14H / 17H

Durée 45mn

Jauge 50 personnes

– Atelier découverte Fresque

Durée 1h30 env.

Jauge 25 personnes

– Visite libre de 10h30 à 17h30

Mais aussi

– Expo photo Oiseaux , en grand format en extérieur, en accès libre.

– Livret découverte La boucle de l’Oyon

– Jeux .

à 5km de Guer direction Monteneuf Prieuré Saint-Étienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine au Prieuré Saint-Étienne Guer a été mis à jour le 2025-09-03 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande