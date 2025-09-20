Les journées européennes du patrimoine et du matrimoine au musée d’Aquitaine Musée d’Aquitaine Bordeaux

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Rendez-vous au musée d’Aquitaine pour cette édition orientée autour de l’exposition « Le monde d’après 1944-1954. Des lendemains qui chantent ? », du matrimoine et du jeune public avec des visites adaptées, des contes et des ateliers.

Plusieurs visites par jour autour de l’exposition temporaire, des visites thématiques dans le parcours « 400 000 ans d’histoire(s) », découverte de la bibliothèque, de la collection Goupil, des objets du Centre national Jean Moulin.

Le samedi après-midi : initiation des démonstration de danse swing !

Programme de la journée

Les activités précédées de la mention [M] sont spécifiquement dédiées à la valorisation du matrimoine.

Autour de l’exposition “Le monde d’après, 1944-1954. Des lendemains qui chantent ?”

Visites commentées à 11h30, 13h30 et 15h30.

La Résistance sort de sa réserve : présentation d’objets conservés par le Centre national Jean Moulin, datant de la Seconde Guerre mondiale, à 14h30 et 16h30.

Initiation jazz roots-charleston-lindy hop, suivie d’un show par l’association Swingtime, de 15h à 18h.

Spécial jeune public

[M] La conquête des transports au féminin : visite transversale pour les 5-8 ans, à 11h15.

Toucher la Préhistoire : visite sensorielle pour les 6-12 ans, à 14h.

Le monde d’après, 1944-1954. Des lendemains qui chantent ? : visite adaptée de l’exposition, à partir de 7 ans, à 15h.

Customise ta pochette vinyle : atelier pour les 5-7 ans, à 16h.

Les autres visites et ateliers thématiques

Découverte de la bibliothèque du musée, en continu de 11h à 14h.

[M] La place des femmes dans l’histoire, visite transversale à 11h30.

Écriture à la plume d’oie, atelier à partir de 15 ans, à 14h.

L’histoire du bâtiment : de la faculté des sciences et lettres de Bordeaux au musée d’Aquitaine, visite à 14h30.

[M] Femmes des années 80 après J.-C. à Burdigala, visite à 15h.

Portraits d’ailleurs, visite à 16h30.

Programme complet à retrouver sur le site du musée d’Aquitaine : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/214

Musée d'Aquitaine 20 Cours Pasteur, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556015100 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr Le musée d'Aquitaine présente l'histoire de Bordeaux et de l'Aquitaine depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. La richesse de ses collections permet au visiteur de parcourir chronologiquement ou thématiquement l'histoire de l'Aquitaine et de sa métropole régionale, sans oublier l'activité portuaire de Bordeaux avec l'outre-mer, de l'Afrique à la Nouvelle-Calédonie. De l'ordre de 700.000 pièces, les collections du musée d'Aquitaine sont distribuées en trois grands domaines : archéologie, histoire et ethnographie. Exposées sur 5.000 mètres carrés, elles sont présentées selon un parcours chronologique et thématique qui privilégie, selon les cas, la métropole, le Bordelais ou les différents départements de l'Aquitaine.

