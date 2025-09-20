Les journées européennes du Patrimoine Issoudun

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, le musée propose des visites guidées, les 20 et 21 septembre sur le thème des Saints, saintes et soins à l’Hospice Saint-Roch de Gilbert Bertrand (16e s.) à Alfred Courmes (20e s.).

Au cœur de l’ancien hospice d’Issoudun, les collections du musée témoignent du lien étroit entre art, foi et soin. Du XVIe au XXe siècle, les figures de Saint Roch, invoqué contre la peste, de Saint Sébastien, martyr et intercesseur face aux épidémies, ou encore de Sainte Catherine, symbole de sagesse et de guérison spirituelle, accompagnaient les malades et les soignants. À travers sculptures, peintures et bâtons de confrérie, ces visites guidées explorent comment les saints et les saintes incarnaient espoir, protection et réconfort au sein de l’univers hospitalier. Une traversée sensible de la spiritualité en lien avec la mission charitable de l’hospice. .

Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76 museepublic@issoudun.fr

English :

The Musée de l’Hospice Saint Roch presents « Les Héritiers d?Asclépios », a show linked to our medical collections, on the history of surgery, approached in a playful and historical way.

Open to all ages 10 and up no reservation required.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals bietet das Museum am 20. und 21. September Führungen zum Thema « Heilige, Heilige und Pflege im Hospiz Saint-Roch » von Gilbert Bertrand (16. Jh.) bis Alfred Courmes (20. Jh.) an.

Italiano :

Il Musée de l’Hospice Saint Roch presenta « Les Héritiers d’Asclépios » (Gli eredi di Asclepio), uno spettacolo legato alle nostre collezioni mediche, sulla storia della chirurgia, affrontata in modo ludico e storico.

Spettacolo per tutte le età, dai 10 anni in su, senza prenotazione.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el museo propone visitas guiadas los días 20 y 21 de septiembre sobre el tema « Santos y cuidados en el Hospicio Saint-Roch », de Gilbert Bertrand (s. XVI) a Alfred Courmes (s. XX).

