Les Journées Européennes du Patrimoine La Ciotat

Les Journées Européennes du Patrimoine La Ciotat samedi 20 septembre 2025.

Les Journées Européennes du Patrimoine

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025. La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Le thème de la 42ème édition des Journées Européennes du Patrimoine sera le patrimoine architectural qui mettra en lumière les réalisations artistiques et techniques de l’architecture.

La ville de La Ciotat vous invite à découvrir, à travers ses lieux emblématiques, les trésors cachés de notre patrimoine.



Patrimoine sacré



Chapelle des Minimes place Guibert



Samedi 20 et dimanche 21 septembre

Visite historique de la chapelle de 14h30 17h accès libre. Construite en 1633 Église Protestante Unie de France





Chapelle Notre Dame de La Garde Chemin Notre-Dame de La Garde



Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 18h accès libre

Belle collection d’ex-voto



Samedi 20 septembre à 16h accès libre

Chorale Chœur à Cœur soixante choristes dirigés par la cheffe de chœur Babette Joinet



Dimanche 21 septembre à 16h accès libre

Balade in Chapel avec Jo le Saxo et le groupe instrumental Saxy





Chapelle Saint-Joseph Place Esquiros

Construite entre 1697 et 1698



Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 15h

Visite guidée (1 h) Inscription au 04 42 83 89 33 Places limitées





Eglise Notre Dame de l’Assomption Quai Ganteaume Port vieux

Construite entre 1603 et 1626.



Samedi 20 septembre à 18h accès libre

50 ans des fresques de l’église Visite commentée du triptyque réalisé par Gilbert

Ganteaume, suivie d’une courte projection.



Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 9h à 17h

Visite libre





Chapelle Sainte-Anne Micro-Folie 4 place Esquiros Musée numérique



Samedi 20 septembre de 15h à 16h et dimanche 21 septembre de 14h à 18h accès libre

Exposition numérique (Art’chitecture)

Mise à l’honneur du patrimoine architectural vers une sélection d’œuvres dans la limite des places disponibles.



Samedi 20 septembre de 14h à 15h accès libre

Conférence sur l’inventaire des murs en pierres sèches sur La Ciotat menée par Jean-Louis Conil, Président de l’association Les Amis du Vieux La Ciotat.

Sur inscription au 04 42 08 88 56



Samedi 20 septembre de 16h à 17h

Conférence sur l’architecture balnéaire du début du XXème siècle marque la singularité de la ville. Avec la participation de Vincent Furno (Architecte des Bâtiments de France), et Philippe Saunier (architecte du CAUE13) avec exposition photos numériques réalisée par Nasrine Safa.

Sur inscription au 07 65 63 91 48 et par mail microfolie@mairie-laciotat.fr



Samedi 20 septembre de 17h à 18h accès libre

Quizz Bav’Art’Dages. Venez tester vos connaissances sur le patrimoine architectural.

Sans réservation dans la limite des places disponibles



Dimanche 21 septembre de 14h à 16h accès libre

Réalité virtuelle découvrez les secrets de Notre Dame de Paris des temps anciens et du temple aztèque Teotihuacan en immersion à 360°.

Sans réservation dans la limite des places disponibles





Monuments historiques



Bastide Marin 1943 Avenue Guillaume Dulac

Construite au XVIIème

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 18h accès libre Visite libre





Chapelle des Pénitents Bleus 17 Boulevard Jean Jaurès

Construite en 1626



Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 accès libre

Visite libre Exposition Art en Liberté de Roselyne Conil





Cinéma Eden Théâtre 25 Boulevard Georges Clémenceau

Construit en 1889, l’Eden-Théâtre est la plus ancienne salle de cinéma



Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 9h30 à 11h accès libre

Visite Renseignements au 04 88 42 17 60





Le Palais Lumière 257 Allée Lumière Rond-Point de l’Allée Lumière

Résidence des frères Lumière jusqu’en 1925.



Samedi 20 septembre

11h30 Inauguration du Grand Salon restauré

de 19h30 à 23h Exposition de matériels cinématographiques et projection en plein air du film French Cancan au cœur des jardins du palais. Sur inscription par e-mail argsl@free.fr



Dimanche 21 septembre 10h à 12h30 14h à 17h

Visite guidée du Palais Lumière et le Grand Salon

Exposition de matériels anciens cinématographiques

Uniquement sur inscription au 04 42 83 89 33 Groupe de 30 personnes toutes les 45 minutes





Animations et conférences



Médiathèque Simone Veil Rue de l’Ancien Hôpital



Du 16 au 27 septembre aux heures d’ouverture

Exposition d’affiches de films musicaux prêtées par Guy Anfossi (1930 à 1980)

Tout public, entrée libre

Exposition opérettes Photographies réalisées par Damien Comte

Tout public, entrée libre



Samedi 20 septembre à 16h

Projection Trois de La Canebière

Durée 1h42, d’après l’opérette d’Henri Alibert et René Sarvil, avec le concours de la société René Château Vidéo. Public ado-adulte, sur inscription au 04 42 32 70 60



Samedi 20 septembre à 18h

Apéro musical Opérette Marseillaise avec le duo Mickaël Ayari et Loïc Waro. Autour de l’œuvre de Vincent Scotto, avec le concours de Club Convergences.

Tout public, entrée libre.





Visites et expositions



Esplanade Langlois

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 18h



Exposition de voitures anciennes et de collection

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 15h30

Défilé de voitures anciennes





Maison de la Construction Navale 46 Quai François Mitterrand prolongé



Vendredi 19 septembre de 9h à 12h

Visite commentée des chantiers navals

(durée 3h) / Sur inscription au 04 42 08 65 23 / 06 43 20 63 16 / limitée à 40 personnes



Samedi 20 septembre de 9h à 10h30

Conférence sur l’histoire de la construction navale à La Ciotat d’hier à aujourd’hui

Sur inscription au 04 42 08 65 23 / 06 43 20 63 16 / visite limitée à 40 personnes



Samedi 20 septembre de 10h30 à 18h et dimanche 21 septembre de 10h à 17h

Exposition Peintures de Jean-François Hérelle, Les Forges de La Mer. Accès libre





Studios Tout Pour La Lumière Place Evariste Gras



Vendredi 19 septembre à 14h et 15h15 (visite d’1 heure)

Visite commentée des studios par la société de production TP2L. Uniquement sur inscription au 04 42 83 89 33 Limitée à 25 personnes





Musée Ciotaden -1 Quai Ganteaume Bâtiment dessiné par l’architecte Auguste Martin



Samedi 20 et dimanche 21 septembre 10h-18h accès libre

Exposition sur Louis Marin, le personnage et l’école Louis Marin (du 6/09 au 31/10)





Môle Bérouard



Samedi 20 septembre à partir de 9h accès libre

Visite du Bec de l’Aigle 3

Visite commentée du bateau de la SNSM





Théâtre de La Chaudronnerie 19 Promenade Jeff Musso

Anciennes forges navales des chantiers navals



Samedi 20 septembre à 10h, 11h30 et 14h

Visite d’une heure Présentation de la Chaudronnerie, visite guidée et interactive du théâtre

Groupe de 50 personnes / Uniquement sur inscription www.lachaudronnerie-laciotat.com





Chantiers navals 46 Quai François Mitterrand



Dimanche 21 septembre de 9h à 17h

Entrée depuis l’esplanade de la capitainerie (accès piétons uniquement) / Accès libre aux chantiers navals de La Ciotat



Parcours pédestre

Accès gratuit, réservation possible mais non obligatoire sur www.laciotat-shipyards.com/jep





Hôtel de ville

Dimanche 21 septembre 9h45 et 10h45 accès libre

Visite du bureau de Monsieur le Maire avec une vue imprenable sur la plus belle baie du monde en 2019 et sur le chantier naval. Sur inscription via le site de la ville www.laciotat.com



Dimanche 21 septembre 10h- 11h30 Salle du conseil municipal (Durée 1h30)

Conférence De la direction des chantiers navals à l’hôtel de ville, une épopée architecturale présentée par Gaston Neulet de l’association MCN JE. Vence L. Benet

Sur réservation au 04 42 08 88 56 ou par e-mail archives@mairie-laciotat.fr





Le centre ancien et ses façades RDV devant le 11 Quai du Général de Gaulle



Dimanche 21 septembre à 10h

Visite guidée Avec Philippe Saunier (CAUE13)

Déambulation dans le cœur historique pour décrypter la richesse patrimoniale et les qualités architecturales du bâti.

Durée 1h / Sur inscription au 04 42 08 88 56 / limitée à 15 personnes





Pavillon Emile Ripert Impasse du Sécadou

Emile Ripert (1882-1948), poète ciotaden



Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 15h

Visite guidée A la découverte d’un havre de poésie provençale par Pierre Benedetto, universitaire ciotaden

Durée 1h environ Sur inscription au 06 40 14 16 89 ou pavillon@gmail.com / limitée à 25 personnes





Prud’homie de pêche 8 rue Adolphe Abeille



Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h30 à 12h

Visite commentée du tribunal des pêcheurs et découverte des toiles ornementales sur la vie de Saint-Pierre, protecteur des pêcheurs. Sur inscription au 07 65 63 91 48. Limitée à 25 personnes





Parcours patrimoniaux



Cœur d’Honoré

RDV parking, route des Crêtes à La Ciotat, école Roger Le Guerec Coordonnées GPS 43.179279,5.591261.

Vestiges de cultures en restanques, de bâtiments d’exploitation, d’habitation et d’extraction d’eau



Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 16h

Formation et chantier participatif

Restauration de murs en pierres sèches

Sur inscription par mail à fabienne.aladern@jardinesperance.org. Limitée à 15 personnes



Cœur de ville place Guibert

Samedi 20 septembre à 17h

Valorisation de la culture provençale

Inauguration de plaques de noms des rues en langue provençale et signature de la charte du label Ciéta Mistralenco





Cœur historique

Samedi 20 septembre de 14h à 16h

Visite guidée des lieux emblématiques du cœur historique

Du Jardin de la Ville aux marches de l’Eglise Notre Dame de l’Assomption sur le port vieux Sur inscription au 04 42 08 88 56 / limitée à 15 personnes / RDV devant le kiosque du Jardin de la Ville





Du port vieux… au Mugel

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 9h à 12h

Sortie nature et patrimoine

Visite guidée du port vieux jusqu’au parc du Mugel

RDV devant l’Office de Tourisme, durée 3 heures. Accessible à tous avec chaussures de randonnée. Sur inscription au 06 12 24 74 91 ou par e-mail à hmcaprosia@gmail.com





Port Vieux



Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 9h à 17h devant l’église Notre Dame

Présentation des bateaux de tradition sur le port à flots



Samedi 20 septembre de 9h à 17h et dimanche 21 septembre de 9h à 17h

Stand d’accueil et présentation des métiers et techniques associés aux bateaux

de tradition du patrimoine méditerranéen



Samedi 20 septembre de 9h30 à 17h et dimanche 21 septembre de 9h30 à 16h30

Embarcations immédiates

Durée de la visite de 20 à 30 minutes

Inscription au stand des Calfats de l’Escalet devant l’église Notre Dame de l’Assomption





Les Ateliers du Vieux La Ciotat (métropole AMP) 7 Passage Gamet 155 Bd Jean Jaurès



Samedi 20 septembre de 9h à 11h30

Balade urbaine en cœur de ville déambulation et présentation des éléments remarquables

Sur inscription uniquement au 04 95 09 52 08 entre 15 et 20 personnes. Durée de la visite 2h30 .

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32

English :

The theme of the 42nd edition of European Heritage Days will be architectural heritage, highlighting the artistic and technical achievements of architecture.

German :

Das Thema der 42. Ausgabe der Europäischen Tage des Kulturerbes ist das architektonische Erbe, wobei die künstlerischen und technischen Errungenschaften der Architektur im Mittelpunkt stehen werden.

Italiano :

Il tema della 42a edizione delle Giornate Europee del Patrimonio sarà il patrimonio architettonico, che metterà in luce le realizzazioni artistiche e tecniche dell’architettura.

Espanol :

El tema de la 42.ª edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio será el patrimonio arquitectónico, que pondrá de relieve los logros artísticos y técnicos de la arquitectura.

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine La Ciotat a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de Tourisme de La Ciotat