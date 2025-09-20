Les Journées Européennes du Patrimoine La Ciotat
Les Journées Européennes du Patrimoine La Ciotat samedi 20 septembre 2025.
Les Journées Européennes du Patrimoine
Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025. La Ciotat Bouches-du-Rhône
Le thème de la 42ème édition des Journées Européennes du Patrimoine sera le patrimoine architectural qui mettra en lumière les réalisations artistiques et techniques de l’architecture.
La ville de La Ciotat vous invite à découvrir, à travers ses lieux emblématiques, les trésors cachés de notre patrimoine.
Patrimoine sacré
Chapelle des Minimes place Guibert
Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Visite historique de la chapelle de 14h30 17h accès libre. Construite en 1633 Église Protestante Unie de France
Chapelle Notre Dame de La Garde Chemin Notre-Dame de La Garde
Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 18h accès libre
Belle collection d’ex-voto
Samedi 20 septembre à 16h accès libre
Chorale Chœur à Cœur soixante choristes dirigés par la cheffe de chœur Babette Joinet
Dimanche 21 septembre à 16h accès libre
Balade in Chapel avec Jo le Saxo et le groupe instrumental Saxy
Chapelle Saint-Joseph Place Esquiros
Construite entre 1697 et 1698
Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 15h
Visite guidée (1 h) Inscription au 04 42 83 89 33 Places limitées
Eglise Notre Dame de l’Assomption Quai Ganteaume Port vieux
Construite entre 1603 et 1626.
Samedi 20 septembre à 18h accès libre
50 ans des fresques de l’église Visite commentée du triptyque réalisé par Gilbert
Ganteaume, suivie d’une courte projection.
Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 9h à 17h
Visite libre
Chapelle Sainte-Anne Micro-Folie 4 place Esquiros Musée numérique
Samedi 20 septembre de 15h à 16h et dimanche 21 septembre de 14h à 18h accès libre
Exposition numérique (Art’chitecture)
Mise à l’honneur du patrimoine architectural vers une sélection d’œuvres dans la limite des places disponibles.
Samedi 20 septembre de 14h à 15h accès libre
Conférence sur l’inventaire des murs en pierres sèches sur La Ciotat menée par Jean-Louis Conil, Président de l’association Les Amis du Vieux La Ciotat.
Sur inscription au 04 42 08 88 56
Samedi 20 septembre de 16h à 17h
Conférence sur l’architecture balnéaire du début du XXème siècle marque la singularité de la ville. Avec la participation de Vincent Furno (Architecte des Bâtiments de France), et Philippe Saunier (architecte du CAUE13) avec exposition photos numériques réalisée par Nasrine Safa.
Sur inscription au 07 65 63 91 48 et par mail microfolie@mairie-laciotat.fr
Samedi 20 septembre de 17h à 18h accès libre
Quizz Bav’Art’Dages. Venez tester vos connaissances sur le patrimoine architectural.
Sans réservation dans la limite des places disponibles
Dimanche 21 septembre de 14h à 16h accès libre
Réalité virtuelle découvrez les secrets de Notre Dame de Paris des temps anciens et du temple aztèque Teotihuacan en immersion à 360°.
Sans réservation dans la limite des places disponibles
Monuments historiques
Bastide Marin 1943 Avenue Guillaume Dulac
Construite au XVIIème
Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 18h accès libre Visite libre
Chapelle des Pénitents Bleus 17 Boulevard Jean Jaurès
Construite en 1626
Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 accès libre
Visite libre Exposition Art en Liberté de Roselyne Conil
Cinéma Eden Théâtre 25 Boulevard Georges Clémenceau
Construit en 1889, l’Eden-Théâtre est la plus ancienne salle de cinéma
Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 9h30 à 11h accès libre
Visite Renseignements au 04 88 42 17 60
Le Palais Lumière 257 Allée Lumière Rond-Point de l’Allée Lumière
Résidence des frères Lumière jusqu’en 1925.
Samedi 20 septembre
11h30 Inauguration du Grand Salon restauré
de 19h30 à 23h Exposition de matériels cinématographiques et projection en plein air du film French Cancan au cœur des jardins du palais. Sur inscription par e-mail argsl@free.fr
Dimanche 21 septembre 10h à 12h30 14h à 17h
Visite guidée du Palais Lumière et le Grand Salon
Exposition de matériels anciens cinématographiques
Uniquement sur inscription au 04 42 83 89 33 Groupe de 30 personnes toutes les 45 minutes
Animations et conférences
Médiathèque Simone Veil Rue de l’Ancien Hôpital
Du 16 au 27 septembre aux heures d’ouverture
Exposition d’affiches de films musicaux prêtées par Guy Anfossi (1930 à 1980)
Tout public, entrée libre
Exposition opérettes Photographies réalisées par Damien Comte
Tout public, entrée libre
Samedi 20 septembre à 16h
Projection Trois de La Canebière
Durée 1h42, d’après l’opérette d’Henri Alibert et René Sarvil, avec le concours de la société René Château Vidéo. Public ado-adulte, sur inscription au 04 42 32 70 60
Samedi 20 septembre à 18h
Apéro musical Opérette Marseillaise avec le duo Mickaël Ayari et Loïc Waro. Autour de l’œuvre de Vincent Scotto, avec le concours de Club Convergences.
Tout public, entrée libre.
Visites et expositions
Esplanade Langlois
Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 18h
Exposition de voitures anciennes et de collection
Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 15h30
Défilé de voitures anciennes
Maison de la Construction Navale 46 Quai François Mitterrand prolongé
Vendredi 19 septembre de 9h à 12h
Visite commentée des chantiers navals
(durée 3h) / Sur inscription au 04 42 08 65 23 / 06 43 20 63 16 / limitée à 40 personnes
Samedi 20 septembre de 9h à 10h30
Conférence sur l’histoire de la construction navale à La Ciotat d’hier à aujourd’hui
Sur inscription au 04 42 08 65 23 / 06 43 20 63 16 / visite limitée à 40 personnes
Samedi 20 septembre de 10h30 à 18h et dimanche 21 septembre de 10h à 17h
Exposition Peintures de Jean-François Hérelle, Les Forges de La Mer. Accès libre
Studios Tout Pour La Lumière Place Evariste Gras
Vendredi 19 septembre à 14h et 15h15 (visite d’1 heure)
Visite commentée des studios par la société de production TP2L. Uniquement sur inscription au 04 42 83 89 33 Limitée à 25 personnes
Musée Ciotaden -1 Quai Ganteaume Bâtiment dessiné par l’architecte Auguste Martin
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 10h-18h accès libre
Exposition sur Louis Marin, le personnage et l’école Louis Marin (du 6/09 au 31/10)
Môle Bérouard
Samedi 20 septembre à partir de 9h accès libre
Visite du Bec de l’Aigle 3
Visite commentée du bateau de la SNSM
Théâtre de La Chaudronnerie 19 Promenade Jeff Musso
Anciennes forges navales des chantiers navals
Samedi 20 septembre à 10h, 11h30 et 14h
Visite d’une heure Présentation de la Chaudronnerie, visite guidée et interactive du théâtre
Groupe de 50 personnes / Uniquement sur inscription www.lachaudronnerie-laciotat.com
Chantiers navals 46 Quai François Mitterrand
Dimanche 21 septembre de 9h à 17h
Entrée depuis l’esplanade de la capitainerie (accès piétons uniquement) / Accès libre aux chantiers navals de La Ciotat
Parcours pédestre
Accès gratuit, réservation possible mais non obligatoire sur www.laciotat-shipyards.com/jep
Hôtel de ville
Dimanche 21 septembre 9h45 et 10h45 accès libre
Visite du bureau de Monsieur le Maire avec une vue imprenable sur la plus belle baie du monde en 2019 et sur le chantier naval. Sur inscription via le site de la ville www.laciotat.com
Dimanche 21 septembre 10h- 11h30 Salle du conseil municipal (Durée 1h30)
Conférence De la direction des chantiers navals à l’hôtel de ville, une épopée architecturale présentée par Gaston Neulet de l’association MCN JE. Vence L. Benet
Sur réservation au 04 42 08 88 56 ou par e-mail archives@mairie-laciotat.fr
Le centre ancien et ses façades RDV devant le 11 Quai du Général de Gaulle
Dimanche 21 septembre à 10h
Visite guidée Avec Philippe Saunier (CAUE13)
Déambulation dans le cœur historique pour décrypter la richesse patrimoniale et les qualités architecturales du bâti.
Durée 1h / Sur inscription au 04 42 08 88 56 / limitée à 15 personnes
Pavillon Emile Ripert Impasse du Sécadou
Emile Ripert (1882-1948), poète ciotaden
Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 15h
Visite guidée A la découverte d’un havre de poésie provençale par Pierre Benedetto, universitaire ciotaden
Durée 1h environ Sur inscription au 06 40 14 16 89 ou pavillon@gmail.com / limitée à 25 personnes
Prud’homie de pêche 8 rue Adolphe Abeille
Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h30 à 12h
Visite commentée du tribunal des pêcheurs et découverte des toiles ornementales sur la vie de Saint-Pierre, protecteur des pêcheurs. Sur inscription au 07 65 63 91 48. Limitée à 25 personnes
Parcours patrimoniaux
Cœur d’Honoré
RDV parking, route des Crêtes à La Ciotat, école Roger Le Guerec Coordonnées GPS 43.179279,5.591261.
Vestiges de cultures en restanques, de bâtiments d’exploitation, d’habitation et d’extraction d’eau
Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 16h
Formation et chantier participatif
Restauration de murs en pierres sèches
Sur inscription par mail à fabienne.aladern@jardinesperance.org. Limitée à 15 personnes
Cœur de ville place Guibert
Samedi 20 septembre à 17h
Valorisation de la culture provençale
Inauguration de plaques de noms des rues en langue provençale et signature de la charte du label Ciéta Mistralenco
Cœur historique
Samedi 20 septembre de 14h à 16h
Visite guidée des lieux emblématiques du cœur historique
Du Jardin de la Ville aux marches de l’Eglise Notre Dame de l’Assomption sur le port vieux Sur inscription au 04 42 08 88 56 / limitée à 15 personnes / RDV devant le kiosque du Jardin de la Ville
Du port vieux… au Mugel
Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 9h à 12h
Sortie nature et patrimoine
Visite guidée du port vieux jusqu’au parc du Mugel
RDV devant l’Office de Tourisme, durée 3 heures. Accessible à tous avec chaussures de randonnée. Sur inscription au 06 12 24 74 91 ou par e-mail à hmcaprosia@gmail.com
Port Vieux
Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 9h à 17h devant l’église Notre Dame
Présentation des bateaux de tradition sur le port à flots
Samedi 20 septembre de 9h à 17h et dimanche 21 septembre de 9h à 17h
Stand d’accueil et présentation des métiers et techniques associés aux bateaux
de tradition du patrimoine méditerranéen
Samedi 20 septembre de 9h30 à 17h et dimanche 21 septembre de 9h30 à 16h30
Embarcations immédiates
Durée de la visite de 20 à 30 minutes
Inscription au stand des Calfats de l’Escalet devant l’église Notre Dame de l’Assomption
Les Ateliers du Vieux La Ciotat (métropole AMP) 7 Passage Gamet 155 Bd Jean Jaurès
Samedi 20 septembre de 9h à 11h30
Balade urbaine en cœur de ville déambulation et présentation des éléments remarquables
Sur inscription uniquement au 04 95 09 52 08 entre 15 et 20 personnes. Durée de la visite 2h30 .
La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32
English :
The theme of the 42nd edition of European Heritage Days will be architectural heritage, highlighting the artistic and technical achievements of architecture.
German :
Das Thema der 42. Ausgabe der Europäischen Tage des Kulturerbes ist das architektonische Erbe, wobei die künstlerischen und technischen Errungenschaften der Architektur im Mittelpunkt stehen werden.
Italiano :
Il tema della 42a edizione delle Giornate Europee del Patrimonio sarà il patrimonio architettonico, che metterà in luce le realizzazioni artistiche e tecniche dell’architettura.
Espanol :
El tema de la 42.ª edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio será el patrimonio arquitectónico, que pondrá de relieve los logros artísticos y técnicos de la arquitectura.
