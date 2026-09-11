Les journées européennes du patrimoine le lycée militaire Lycée militaire Autun

Informations pratiques

Autun

Les journées européennes du patrimoine le lycée militaire

Lycée militaire 3 Rue des Enfants de Troupe Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite guidée. se présenter au poste 15 m avant le départ avec une pièce d’identité. .

Lycée militaire 3 Rue des Enfants de Troupe Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 55 37

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English : Les journées européennes du patrimoine le lycée militaire

L’événement Les journées européennes du patrimoine le lycée militaire Autun a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)