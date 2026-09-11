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AGENDA · Autun

Les journées européennes du patrimoine le lycée militaire Lycée militaire Autun

samedi 19 septembre 2026 · Lycée militaire · Autun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Lycée militaire
Adresse
3 Rue des Enfants de Troupe
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Autun

Les journées européennes du patrimoine le lycée militaire

Lycée militaire 3 Rue des Enfants de Troupe Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visite guidée. se présenter au poste 15 m avant le départ avec une pièce d’identité.   .

Lycée militaire 3 Rue des Enfants de Troupe Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 55 37 

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English : Les journées européennes du patrimoine le lycée militaire

L’événement Les journées européennes du patrimoine le lycée militaire Autun a été mis à jour le 2026-08-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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