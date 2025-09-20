Les Journées Européennes du Patrimoine: Pontpoint, église et circuit des lavoirs Pontpoint
Les Journées Européennes du Patrimoine: Pontpoint, église et circuit des lavoirs Pontpoint samedi 20 septembre 2025.
Les Journées Européennes du Patrimoine: Pontpoint, église et circuit des lavoirs
Pontpoint Oise
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Les Journées Européennes du Patrimoine: Pontpoint
Visite libre de l’église Saint-Gervais
Samedi 20 de 10h à 12h
Dimanche 21 de 10h à 18h
Le circuit des lavoirs
Samedi 20 de 10h à 12h
Dimanche 21 de 10h à 18h
Informations données à l’église Saint-Gervais
Ces 2 évènements sont organisés par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Pontpoint. .
Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr
English :
European Heritage Days: Pontpoint
German :
Die Europäischen Tage des Kulturerbes: Pontpoint
Italiano :
Giornate europee del patrimonio: Pontpoint
Espanol :
Jornadas Europeas del Patrimonio: Pontpoint
