Les Journées Européennes du Patrimoine: Pontpoint, église et circuit des lavoirs Pontpoint

Les Journées Européennes du Patrimoine: Pontpoint, église et circuit des lavoirs Pontpoint samedi 20 septembre 2025.

Les Journées Européennes du Patrimoine: Pontpoint, église et circuit des lavoirs

Pontpoint Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine: Pontpoint

Visite libre de l’église Saint-Gervais

Samedi 20 de 10h à 12h

Dimanche 21 de 10h à 18h

Le circuit des lavoirs

Samedi 20 de 10h à 12h

Dimanche 21 de 10h à 18h

Informations données à l’église Saint-Gervais

Ces 2 évènements sont organisés par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Pontpoint. .

Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr

English :

European Heritage Days: Pontpoint

German :

Die Europäischen Tage des Kulturerbes: Pontpoint

Italiano :

Giornate europee del patrimonio: Pontpoint

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio: Pontpoint

L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine: Pontpoint, église et circuit des lavoirs Pontpoint a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte