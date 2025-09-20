Les journées Européennes du Patrimoine Saint-Lary Soulan Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary Soulan SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

En 2025, les Journées, organisées les 20 et 21 septembre, sont organisées sur le thème du « patrimoine architectural ».

English :

In 2025, the Days, held on September 20 and 21, are organized around the theme of « architectural heritage ».

German :

Im Jahr 2025 stehen die Tage, die am 20. und 21. September veranstaltet werden, unter dem Motto « architektonisches Erbe ».

Italiano :

Nel 2025, le Giornate, organizzate il 20 e 21 settembre, si concentreranno sul tema del « patrimonio architettonico ».

Espanol :

En 2025, las Jornadas, organizadas los días 20 y 21 de septiembre, se centrarán en el tema del « patrimonio arquitectónico ».

L’événement Les journées Européennes du Patrimoine Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-08-20 par OT de St Lary|CDT65