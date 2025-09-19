LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Sucé-sur-Erdre
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Sucé-sur-Erdre vendredi 19 septembre 2025.
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-19
Un programme riche en animations pour ce week-end des Journées Européennes du Patrimoine
Les Journées Européennes du Patrimoine, c’est le rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer ! .
Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 70 20
English :
A rich program of events for the European Heritage Days weekend
German :
Ein reiches Programm an Animationen für dieses Wochenende der Europäischen Tage des Kulturerbes
Italiano :
Un ricco programma di eventi per il weekend delle Giornate europee del patrimonio
Espanol :
Un programa repleto de actos para el fin de semana de las Jornadas Europeas del Patrimonio
L’événement LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-08-14 par OT Erdre et Gesvres