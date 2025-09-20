Les Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Le charme des villas balnéaires Façade rue Le Pouliguen

Façade rue 17 rue Jules Benoît Le Pouliguen Loire-Atlantique

L’association du Pouliguen « Les Greniers de la Mémoire » vous propose une visite guidée sur les villas de Penchâteau en longeant le rivage à marée basse.

Se munir de chaussures ne craignant pas l’eau de mer. .

Façade rue 17 rue Jules Benoît Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 48 42 14

