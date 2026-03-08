Les Journées Feel Good Bien-être de Bayonne Domaine de Larbéou Bayonne

Les Journées Feel Good Bien-être de Bayonne

Domaine de Larbéou Chemin d’Estebot Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-14

L’Association Elles Marchent 64 revient cette année avec son événement du Bien-être Les Journées Feel Good au Domaine de Larbéou.

Un grand nombre de stands seront présents et vous proposeront un programme exceptionnel de conférences et ateliers. Restauration sur place. Tombola avec nombreux et tirages au sort toutes les heures .

Domaine de Larbéou Chemin d’Estebot Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 067393538 ellesmarchent64.40@gmail.com

