Les Journées Gaston Couté Meung-sur-Loire

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-05

2025-10-03

Les Journées Gaston Couté sont de retour !

Les 3, 4 et 5 octobre 2025, et pour la vingtième année consécutive, la Ville de Meung-sur-Loire propose un programme d’animations exceptionnel autour de Gaston Couté.

Concert, spectacle, scène ouverte et animations ponctueront ce week-end dédié à l’auteur.

Encadrant ce temps fort foisonnant, une exposition sur Marcel Legay Le premier chansonnier de Montmartre se tiendra du 6 septembre au 19 octobre 2025, à l’espace culturel La Monnaye.

Espace Culturel La Monnaye Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 22 53 36 musee@meung-sur-loire.com

English :

Celebrating Gaston!

German :

Feiern Sie Gaston!

Italiano :

Festeggiamo Gaston!

Espanol :

Celebrando a Gastón

