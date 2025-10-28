Les journées Halloween à la médiathèque de Honfleur Honfleur
Les journées Halloween à la médiathèque de Honfleur Honfleur mardi 28 octobre 2025.
Les journées Halloween à la médiathèque de Honfleur
Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados
L’équipe de la médiathèque vous a concocté un p’tit programme sympa à base de frissons, de citrouilles et de bonbons !
Livrets-jeux (dès 5 ans), Heure du conte (3-7 ans), livres-mystères (adulte), atelier papier (tout public dès 10 ans), projection (tout public dès 10 ans), Escape game (11-15 ans)…
Entrée libre
Toutes nos animations sont gratuites et sur inscription sur mediathequehonfleur.fr .
Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie
English : Les journées Halloween à la médiathèque de Honfleur
The mediatheque team has put together a fun-filled programme of thrills, pumpkins and sweets!
Game books (5 years and up), story time (3-7 years), mystery books (adults), paper workshop (10 years and up), projection (10 years and up), Escape game (11-15 years)?
German : Les journées Halloween à la médiathèque de Honfleur
Das Team der Mediathek hat ein tolles Programm mit Grusel, Kürbissen und Süßigkeiten für Sie zusammengestellt!
Spielbücher (ab 5 Jahren), Märchenstunde (3-7 Jahre), Mystery Books (Erwachsene), Papierwerkstatt (alle ab 10 Jahren), Filmvorführung (alle ab 10 Jahren), Escape Game (11-15 Jahre)?
Italiano :
Il team della mediateca ha messo a punto un divertente programma di emozioni, zucche e dolci!
Libri-gioco (a partire dai 5 anni), tempo delle storie (3-7 anni), libri gialli (adulti), laboratorio della carta (tutte le età a partire dai 10 anni), proiezioni (tutte le età a partire dai 10 anni), Escape game (11-15 anni)?
Espanol :
El equipo de la mediateca ha preparado un divertido programa de emociones, calabazas y dulces
Libros-juego (a partir de 5 años), hora del cuento (de 3 a 7 años), libros misteriosos (adultos), taller de papel (todas las edades a partir de 10 años), proyecciones (todas las edades a partir de 10 años), juego de escape (de 11 a 15 años)..
