Les journées Halloween à la médiathèque de Honfleur Honfleur

Les journées Halloween à la médiathèque de Honfleur Honfleur mardi 28 octobre 2025.

Les journées Halloween à la médiathèque de Honfleur

Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-28

fin : 2025-10-31

2025-10-28

L’équipe de la médiathèque vous a concocté un p’tit programme sympa à base de frissons, de citrouilles et de bonbons !

Livrets-jeux (dès 5 ans), Heure du conte (3-7 ans), livres-mystères (adulte), atelier papier (tout public dès 10 ans), projection (tout public dès 10 ans), Escape game (11-15 ans)…

Entrée libre

Toutes nos animations sont gratuites et sur inscription sur mediathequehonfleur.fr .

Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie

English : Les journées Halloween à la médiathèque de Honfleur

The mediatheque team has put together a fun-filled programme of thrills, pumpkins and sweets!

Game books (5 years and up), story time (3-7 years), mystery books (adults), paper workshop (10 years and up), projection (10 years and up), Escape game (11-15 years)?

German : Les journées Halloween à la médiathèque de Honfleur

Das Team der Mediathek hat ein tolles Programm mit Grusel, Kürbissen und Süßigkeiten für Sie zusammengestellt!

Spielbücher (ab 5 Jahren), Märchenstunde (3-7 Jahre), Mystery Books (Erwachsene), Papierwerkstatt (alle ab 10 Jahren), Filmvorführung (alle ab 10 Jahren), Escape Game (11-15 Jahre)?

Italiano :

Il team della mediateca ha messo a punto un divertente programma di emozioni, zucche e dolci!

Libri-gioco (a partire dai 5 anni), tempo delle storie (3-7 anni), libri gialli (adulti), laboratorio della carta (tutte le età a partire dai 10 anni), proiezioni (tutte le età a partire dai 10 anni), Escape game (11-15 anni)?

Espanol :

El equipo de la mediateca ha preparado un divertido programa de emociones, calabazas y dulces

Libros-juego (a partir de 5 años), hora del cuento (de 3 a 7 años), libros misteriosos (adultos), taller de papel (todas las edades a partir de 10 años), proyecciones (todas las edades a partir de 10 años), juego de escape (de 11 a 15 años)..

