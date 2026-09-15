Les Journées Limousines Or Rouge Limoges
samedi 17 octobre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Les Journées Limousines Or Rouge
Champ de Juillet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-19 18:30:00
Date(s) :
2026-10-17
C’est le retour des Journées Limousines au Champ de Juillet à Limoges. L’événement, en partenariat avec Ici Limousin, proposera plusieurs animations sur tout le weekend.
Bloquez vos dates pour venir passer un moment unique et célébrer l’excellence de la race, renforcer les liens de toute la filière et faire découvrir la richesse de ce patrimoine vivant.
Sur 6000m², en plein centre ville, ce sont trois jours de rencontres, de concours, de ventes aux enchères et d’animations grand public.
Restauration possible sur place pour le déjeuner. .
Champ de Juillet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lesjourneeslimousines@beauvallet.fr
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English : Les Journées Limousines Or Rouge
L’événement Les Journées Limousines Or Rouge Limoges a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Limoges Métropole
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