Les Journées mondiales de l’art de l’espalier Société régionale d’horticulture de Montreuil Montreuil

Les Journées mondiales de l’art de l’espalier 20 et 21 septembre Société régionale d’horticulture de Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le collectif à l’initiative de l’inscription de l’art de l’espalier à l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel, organise pour la première fois les Journées mondiales de l’art de l’espalier les 20 et 21 septembre 2025.

Le but de ces journées inédites est de célébrer un art qui se pratique dans le monde entier – en Europe, en Amérique, en Asie – qui résulte des multiples petites inventions des jardiniers au cours des siècles. Cet art consiste à conduire les arbres fruitiers en les palissant sur des murs (espaliers stricto sensu), ou sur des structures autonomes dans un jardin (contre-espaliers), ou encore en petites formes en volume. L’espalier permet de produire les meilleurs fruits possibles à portée de main et permet aussi au jardinier de mieux veiller à la santé de ses arbres. Aujourd’hui, il contribue également à la réintroduction des arbres fruitiers dans la cité.

Durant tout le weekend, un panel de démonstrations et d’ateliers seront proposés aux publics par des membres du collectif organisateur. Le programme sera précisé ultérieurement.

Le collectif pour l’inscription de l’art de l’espalier a été initié par les Amis du Potager du Roi et les Murs à Pêches de Montreuil. Il comprend aujoud’hui environ trois cents personnes et organisations. Certaines de ces organisations, comme les Croqueurs de Pommes, regroupent des milliers de membres.

Société régionale d’horticulture de Montreuil 4 rue du jardin Ecole 93100 Montreuil 93100 Bel Air – Grands-Pêchers Seine-Saint-Denis Île-de-France +33 1 48 70 03 94 https://jardin-ecole.com/ https://www.potagers-de-france.fr/les-jardins/ile-de-france/seine-saint-denis/la-societe-regionale-d-horticulture-de-montreuil [{« link »: « https://artdelespalier.org/wp-content/uploads/2025/02/Flyer-Celebrer-lart-de-lespalier.pdf »}, {« link »: « http://www.amisdupotagerduroi.org/ »}, {« link »: « https://federationmursapeches.jimdofree.com/ »}, {« link »: « https://www.croqueurs-national.fr/ »}, {« link »: « https://artdelespalier.org/ »}, {« link »: « https://artdelespalier.org/wp-content/uploads/2024/10/Goals-and-implementation.pdf »}] Entouré de murs à pêches et d’arbres fruitiers en espaliers, ce jardin a été créé en 1921 à la demande d’agriculteurs désireux de tester de nouvelles variétés ou de lutter contre les maladies ; il devint vite un lieu de recherche et d’échanges. Ces murs, marque de fabrique de Montreuil, faits de silex et de terre argileuse enduits de plâtre, permettaient une production de qualité ; les branches palissées, maintenues par une bande de tissu clouée au mur, méthode dite de palissage à la loque, profitaient au mieux durant la nuit de la chaleur emmagasinée le jour. Il y a plus de dix ans un vaste programme de rénovation a débuté : restauration des murs, fruitiers replantés en privilégiant les arbres à noyaux, ou greffés par un passionné, Philippe Schuller, secrétaire général de l’association, avec des variétés anciennes venant du Potager du Roi. Quant à la taille, basée sur les différentes formes de la branche charpentière, elle magnifie des rangées de pommiers respectant une progression : la première avec 2 charpentières formant un U, la deuxième, un trident avec 3 branches et ainsi de suite jusqu’à six.

Sur un terrain attenant au Jardin-Ecole, octroyé par la municipalité afin qu’il s’agrandisse, 50 micro parcelles ont été créées et attribuées à des habitants, chacune pourvue d’un pommier. Chaque vendredi de 14h à 19h et chaque dimanche de 15h à 19h.

Sur rendez-vous en dehors de ces créneaux

©collectif pour l’art de l’espalier