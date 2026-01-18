Les Journées Mondiales des zones humides à Arles et en Camargue Arles

Les Journées Mondiales des zones humides à Arles et en Camargue

Du 01/02 au 08/03/2026. Arles Bouches-du-Rhône

Le 2 février, les zones humides aussi ont leur journée mondiale.

L’édition 2026 de la Journée mondiale des zones humides aura pour thème Zones humides et savoirs traditionnels célébrer le patrimoine culturel !



Le Parc naturel régional de Camargue participe à cet événement et vous propose des animations à retrouver dans le programme complet à consulter en ligne. .

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

February 2 is also World Wetlands Day.

