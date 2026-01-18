Les Journées Mondiales des zones humides à Arles et en Camargue Arles
Les Journées Mondiales des zones humides à Arles et en Camargue Arles dimanche 1 février 2026.
Du 01/02 au 08/03/2026. Arles Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-01
fin : 2026-03-08
2026-02-01
Le 2 février, les zones humides aussi ont leur journée mondiale.
L’édition 2026 de la Journée mondiale des zones humides aura pour thème Zones humides et savoirs traditionnels célébrer le patrimoine culturel !
Le Parc naturel régional de Camargue participe à cet événement et vous propose des animations à retrouver dans le programme complet à consulter en ligne. .
Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com
English :
February 2 is also World Wetlands Day.
