Les Journées Nationales de l’Architecture Autun entre pierres et eaux Fontaine SAint-Lazare Autun

Les Journées Nationales de l'Architecture Autun entre pierres et eaux
Fontaine SAint-Lazare, 4 Rue Chanoine Trinquet, Autun, Saône-et-Loire
Gratuit
19 octobre 2025, 10:30
12:00
2025-10-19
Cette balade commentée offre un panorama où l’architecture du quotidien croise différentes époques de l’Antiquité gallo-romaine à nos jours remparts, aqueducs, habitations des faubourg et le souvenir des moulins. .
Fontaine SAint-Lazare 4 Rue Chanoine Trinquet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musees.patrimoine@autun.com
