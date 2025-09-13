Les Journées nationales des Artistes de la Maison des Artistes Atelier de Cath Crozon

Les Journées nationales des Artistes de la Maison des Artistes Atelier de Cath Crozon samedi 13 septembre 2025.

Atelier de Cath 1 rue Surcouf Crozon Finistère

Début : 2025-09-13 15:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

2025-09-13

Pour la première fois la Maison des Artistes organise les Journées nationales des Artistes les JNA.

L’atelier de Cath répond présent. .

Atelier de Cath 1 rue Surcouf Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 70 00 45 10

