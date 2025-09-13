Les Journées Nationales des Artistes Le petit temple Lasalle

Le petit temple 126 b Rue de la gravière Lasalle Gard

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

2025-09-13

Le weekend du 13 et 14 septembre 2025, la France célèbrera la création d’œuvres d’art graphiques et plastiques lors de la première édition des Journées Nationales des Artistes. A Lasalle, le petit temple vous ouvre ces portes à cette occasion.

Le petit temple 126 b Rue de la gravière Lasalle 30460 Gard Occitanie +33 6 81 50 94 91

English :

On the weekend of September 13 and 14, 2025, France will celebrate the creation of works of graphic and plastic art during the first edition of the Journées Nationales des Artistes. In Lasalle, the little temple opens its doors for the occasion.

German :

Am Wochenende des 13. und 14. September 2025 feiert Frankreich die Schaffung von grafischen und plastischen Kunstwerken mit den ersten Nationalen Künstlertagen (Journées Nationales des Artistes). In Lasalle öffnet der kleine Tempel zu diesem Anlass seine Türen für Sie.

Italiano :

Il fine settimana del 13 e 14 settembre 2025, la Francia celebrerà la creazione di opere d’arte grafica e plastica durante la prima edizione delle Journées Nationales des Artistes. Il piccolo tempio di Lasalle aprirà le sue porte per l’occasione.

Espanol :

El fin de semana del 13 y 14 de septiembre de 2025, Francia celebrará la creación de obras de arte gráficas y plásticas durante la primera edición de las Journées Nationales des Artistes. El pequeño templo de Lasalle le abrirá sus puertas para la ocasión.

