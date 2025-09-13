Les Journées Nationales des Artistes

Les Journées Nationales des Artistes samedi 13 septembre 2025.

Les Journées Nationales des Artistes à Paris – 13 & 14 septembre 2025

Le temps d’un week-end, les Journées Nationales des Artistes (JNA) ouvrent partout en France… et Paris n’est pas en reste !

Les 13 et 14 septembre 2025, plus de 150 événements gratuits auront lieu dans la capitale : portes ouvertes d’ateliers d’artistes, expositions, performances, rencontres et ateliers de pratique artistique.

C’est l’occasion rêvée de pousser la porte d’ateliers parisiens souvent inaccessibles, mais aussi des associations, entreprises, lieux municipaux, etc. pour rencontrer directement les artistes et explorer la richesse de la création contemporaine au cœur de la ville.

Les JNA sont initiées et portées par La Maison des Artistes, avec le parrainage de la ministre de la Culture, Madame Rachida Dati, et en partenariat avec l’Association des Maires de France.

Découvrez la programmation complète ici



En ouverture de ces JNA, un colloque avec trois tables rondes mettront en lumière certains enjeux qui traversent la création contemporaine actuelle. Il sera aussi diffusé en direct sur le site de la Maison des Artistes ainsi que sur sa chaîne YouTube :

Table Ronde #1 : « Élus et artistes dans la cité » – à 14h00

Table Ronde #2 : « Vers un statut des artistes-auteurs en Europe ? » – à 15h40

Table Ronde #3 : « Intelligence artificielle générative et création : où en est-on à l’orée de 2026 ? » – à 17h20

Une fête de l’art dans toute la France, le weekend des 13 et 14 septembre 2025. Venez rencontrer les artistes !

Du samedi 13 septembre 2025 au dimanche 14 septembre 2025 :

gratuit Tout public.

https://lesjourneesnationalesdesartistes.fr/ +33142250653 communication@lamaisondesartistes.fr https://www.facebook.com/lamaisondesartistesfr https://www.facebook.com/lamaisondesartistesfr