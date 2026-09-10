Les Journées Nationales des Artistes Salle polyvalente Marcel Bouvier Rossillon
vendredi 2 octobre 2026 · Salle polyvalente Marcel Bouvier · Rossillon
Informations pratiques
Rossillon
Les Journées Nationales des Artistes
Salle polyvalente Marcel Bouvier 4 rue Henri Bidauld Rossillon Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04
Une fête Nationale dédiée aux Artistes des Arts Graphiques et plastiques.
Véritable levier de politique culturelle, les JNA favorisent la rencontre entre artistes, habitants et familles, tout en valorisant les dynamiques impulsées par les élus.
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Salle polyvalente Marcel Bouvier 4 rue Henri Bidauld Rossillon 01510 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 39 35 43 cathylevequeamy@gmail.com
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English :
A national holiday dedicated to artists in the graphic and visual arts.
As a key driver of cultural policy, the JNA fosters connections between artists, residents, and families, while highlighting the initiatives spearheaded by elected officials.
L’événement Les Journées Nationales des Artistes Rossillon a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier
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