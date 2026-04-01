Les journées Nationales Tourisme et Handicap -Kayak Club Impasse des Berges du Vidourle Le Grau-du-Roi

Le Grau-du-Roi

Les journées Nationales Tourisme et Handicap -Kayak Club

Impasse des Berges du Vidourle Base Nautique Intercommunale du Vidourle Le Grau-du-Roi Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 13:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Initiation et pratique des activités de Canoë Kayak. Que ce soit en Canobus, en Kayak ou en Pirogue vous pouvez vous mettre à lʼeau sur des embarcations adaptées à tous. Accompagnés par nos moniteurs, venez pagayer en toute sécurité sur les étangs.

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Impasse des Berges du Vidourle Base Nautique Intercommunale du Vidourle Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie +33 7 88 20 36 97 kayakmer.legrauduroi@orange.fr

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English :

Initiation and practice of Canoe Kayak activities. Whether in a Canobus, Kayak or Pirogue, you can take to the water in boats suitable for everyone. Accompanied by our instructors, come and paddle in complete safety on the ponds.

L’événement Les journées Nationales Tourisme et Handicap -Kayak Club Le Grau-du-Roi a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Le Grau du Roi Port Camargue