Les Journées Nationales Tourisme & Handicap Au départ de l’Office de Tourisme Jardin des Peintres Jardin des Peintres Domaine de la Marguerite Aix-en-Provence

Les Journées Nationales Tourisme & Handicap

Mercredi 1er avril 2026 de 15h à 17h30.

Cezanne au Jardin des Peintres.

Du 04/04 au 25/04/2026 le samedi de 10h à 11h30.

Les Essentiels. Au départ de l’Office de Tourisme Jardin des Peintres Jardin des Peintres Domaine de la Marguerite 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 15:00:00

fin : 2026-04-01 17:30:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-04

À l’occasion des Journées nationales Tourisme & Handicap, organisées tout au long du mois d’avril, l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence propose deux visites accessibles, permettant à chacun de découvrir la ville et son patrimoine.

Ces visites sont proposées par Cécile Corellou, guide conférencière passionnée d’art et engagée dans une approche inclusive du patrimoine.



Les Essentiels d’Aix-en-Provence les 4, 11, 18 et 25 avril de 10h à 11h30.

➜ La visite guidée labellisée Tourisme & Handicap depuis 2014 pour les quatre grandes familles de handicap, offre un parcours adapté, pensé pour faciliter les déplacements, limiter les obstacles et garantir une expérience de visite confortable pour tous.



Cezanne au jardin des Peintres le 1er avril 2026 de 15h à 17h30.

➜ Une visite sensorielle sur les lieux où Paul Cezanne peignait la montagne Sainte-Victoire, avec des ateliers autour des sens (croquis, senteurs).

Accessible aux PMR et aux déficients visuels et auditifs. .

Au départ de l’Office de Tourisme Jardin des Peintres Jardin des Peintres Domaine de la Marguerite 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the Month of National Tourism & Disability Days, the Aix-en-Provence Tourist Office is pleased to offer you three dates for the french guided tour Les Essentiels , marked Tourism and Disability for the 4 main families of disability.

L’événement Les Journées Nationales Tourisme & Handicap Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence