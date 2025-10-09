Les Journées Paris Réseau Danse Plateau partagé Théâtre L’étoile du nord Paris

LES JOURNÉES PARIS RÉSEAU DANSE

Plateau partagé

Jeu 09 octobre — 20h00

Lotus Eddé Khouri | Été

Emportés par le morceau du Presto de « L’Été » de Vivaldi et ses remixes exacerbés, agités par la violence sèche des cordes frottées, deux corps livrent un impuissant combat, cloués à leurs chaises. Leurs mains palpitent et se débattent dans un babil frénétique et obstiné. A l’affût de tous les mouvements du corps, de la lumière et du silence, cette mécanique insensée se monte, se démonte, s’interrompt et se remonte, passant de l’oscillation discrète d’un pendule jusqu’au paroxysme d’une déflagration totale.

Dans ce cadre-là, L’étoile du nord propose un plateau partagé avec Structure-couple et Mazelfreten.

Mazelfreten | TRIO

Sous le nom de Structure-couple, Lotus Eddé Khouri et Christophe Macé travaillent depuis dix ans une série de miniatures chorégraphiques et performatives, forgée à partir de leurs origines respectives, aux confins de la danse et de la sculpture. En collaboration avec le compositeur Jean-Luc Guionnet, chaque pièce déploie les multiples variations d’un unique geste issu du quotidien, en dialogue avec les boucles remixées d’un morceau de musique aux sonorités bien connues (Porque te Vas, Gainsbourg, Klaus Nomi, Vivaldi…).

Avec Structure-couple, Lotus Eddé Khouri et Christophe Macé ont créé huit pièces à ce jour et interviennent dans des conservatoires ou au cours d’ateliers destinés aux professionnels ou amateurs pour transmettre leur approche de la danse.

Qui sommes-nous ? L’étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergents. Ce lieu place l’expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L’équipe du théâtre s’engage auprès des créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu’à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l’aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative.

Lors de quatre journées, professionnel· le·s et tout public sont invité·es à découvrir la face émergée des actions du réseau, et rencontrer une sélection d’artistes soutenu·es au cours de ces 10 années d’action commune depuis sa création. Cette année, les deux réseaux franciliens Collectif Essonne danse et Escales danse sont invités à partager ces journées.

payant

De 5 à 18 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris

