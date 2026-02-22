Les journées romaines de Nîmes Nîmes
Les journées romaines de Nîmes Nîmes vendredi 24 avril 2026.
Les journées romaines de Nîmes
Centre ville Nîmes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-24
Nîmes vous invite à plonger dans un programme riche en spectacles et en animations sous le thème de Spartacus, l’esclave qui défia Rome , dans l’histoire épique de cet esclave devenu l’un des plus grands héros de l’Antiquité.
.
Centre ville Nîmes 30000 Gard Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nîmes invites you to immerse yourself in the epic story of the slave who became one of the greatest heroes of Antiquity, with a rich program of shows and events on the theme of Spartacus, the slave who defied Rome .
L’événement Les journées romaines de Nîmes Nîmes a été mis à jour le 2026-02-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes