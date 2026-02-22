Les journées romaines de Nîmes Nîmes

Les journées romaines de Nîmes

Centre ville Nîmes Gard

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-26

2026-04-24

Nîmes vous invite à plonger dans un programme riche en spectacles et en animations sous le thème de Spartacus, l’esclave qui défia Rome , dans l’histoire épique de cet esclave devenu l’un des plus grands héros de l’Antiquité.

Centre ville Nîmes 30000 Gard Occitanie

English :

Nîmes invites you to immerse yourself in the epic story of the slave who became one of the greatest heroes of Antiquity, with a rich program of shows and events on the theme of Spartacus, the slave who defied Rome .

