Les jours de mon Abandon Dijon
Les jours de mon Abandon Dijon mardi 2 décembre 2025.
Les jours de mon Abandon
30 Rue d’Ahuy Dijon Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 20:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-02 2025-12-05
Librement adapté du roman éponyme d’Elena Ferrante, Les jours de mon abandon nous précipite dans la vertigineuse chute d’Olga, devenue bestiale, vulgaire et violente à force de se contraindre. Tout déborde, la scénographie, le jeu et l’espace sonore, pour restituer le chemin de sa libération. .
30 Rue d’Ahuy Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 30 12 12
English : Les jours de mon Abandon
L’événement Les jours de mon Abandon Dijon a été mis à jour le 2025-11-28 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès