Les jours de mon Abandon Dijon

Les jours de mon Abandon

30 Rue d’Ahuy Dijon Côte-d’Or

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 20:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-02 2025-12-05

Librement adapté du roman éponyme d’Elena Ferrante, Les jours de mon abandon nous précipite dans la vertigineuse chute d’Olga, devenue bestiale, vulgaire et violente à force de se contraindre. Tout déborde, la scénographie, le jeu et l’espace sonore, pour restituer le chemin de sa libération. .

