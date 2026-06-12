Nissan-lez-Enserune

LES JOURS EXTRAORDINAIRES

285 Allée Yves du Manoir Nissan-lez-Enserune Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Festival inclusif culturel, artistique, et sportif: Une journée pour célébrer les différences, partager les talents et construire ensemble une société plus inclusive.

Dans une société où beaucoup de personnes ne rentrent pas dans les normes dominantes, ce festival se veut un lieu de rencontre, d’expression et de reconnaissance.

Il s’adresse aux personnes en situation de handicap (moteur, sensoriel, psychique, mental), aux personnes concernées par des troubles du neurodéveloppement, mais aussi à toutes les personnes issues de minorités ou vivant des formes d’exclusion.

Le festival propose une immersion dans un univers où le sport, l’art et la culture deviennent accessibles, adaptables et profondément humains.

Au programme Dimanche 14 juin 2026 10h-20h

-Animations en continu

Musique, fanfare, numéros de cirque, stand up et de nombreuses surprises tout au long de la journée.

-Ateliers et découvertes: Atelier d’art participatif, atelier d’art et de cirque, activités sportives adaptées.

-Bien-être et accompagnement: Sophrologie, yoga du rire et équi-thérapie.

-Sensibilisation et échanges: Rencontre avec les associations de l’Hérault et de l’Aude pour sensibiliser à la différence.

Temps fort de la soirée

19h00: Concert Billy Boy et les Billy Boys

Restauration sur place

Buvette et food-trucks disponibles toute la journée .

285 Allée Yves du Manoir Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 11 84 84

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English :

Inclusive cultural, artistic and sporting festival: a day to celebrate differences, share talents and build a more inclusive society together.

L’événement LES JOURS EXTRAORDINAIRES Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT LA DOMITIENNE