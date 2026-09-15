LES JOURS FOUS Béziers
samedi 17 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LES JOURS FOUS
3 Carrefour de l’Hours Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-17
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3 Carrefour de l’Hours Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 09 75 50 accueil@polygone-beziers.com
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English : LES JOURS FOUS
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L’événement LES JOURS FOUS Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
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