Les Jours Gonflés Parc de structures gonflables D178 Joué-sur-Erdre

Les Jours Gonflés Parc de structures gonflables

D178 Complexe sportif de la Vallée de l’Erdre Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 20:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

L’Amicale Laïque de Joué/Langueurs organise les jours gonflés au plus grand plaisirs des enfants.

Restauration sur place (pique-nique non autorisé).

Réservé au moins de 14 ans.

Gratuit pour les accompagnateurs. .

D178 Complexe sportif de la Vallée de l’Erdre Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire amicalelaiquejl@gmail.com

English :

L’Amicale Laïque de Joué/Langueurs organizes the inflated days to the delight of children.

