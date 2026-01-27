Les Jours Gonflés Parc de structures gonflables D178 Joué-sur-Erdre
Les Jours Gonflés Parc de structures gonflables D178 Joué-sur-Erdre samedi 14 février 2026.
Les Jours Gonflés Parc de structures gonflables
D178 Complexe sportif de la Vallée de l’Erdre Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – – EUR
Date :
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 20:00:00

2026-02-14 2026-02-15
L’Amicale Laïque de Joué/Langueurs organise les jours gonflés au plus grand plaisirs des enfants.
Restauration sur place (pique-nique non autorisé).
Réservé au moins de 14 ans.
Gratuit pour les accompagnateurs. .
D178 Complexe sportif de la Vallée de l’Erdre Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire amicalelaiquejl@gmail.com
English :
L’Amicale Laïque de Joué/Langueurs organizes the inflated days to the delight of children.
