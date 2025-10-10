Les jours heureux « Quand l’utopie des résistants devint réalité » Morcenx-la-Nouvelle

Les jours heureux « Quand l’utopie des résistants devint réalité » Morcenx-la-Nouvelle vendredi 10 octobre 2025.

Les jours heureux « Quand l’utopie des résistants devint réalité »

Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Dans le cadre des 50 ans de l’Union Locale C.G.T de Morcenx et les 80 ans de la Sécurité sociale.

Film de Gilles Perret

Tarif unique 4,50€

Dans le cadre des 50 ans de l’Union Locale C.G.T de Morcenx et les 80 ans de la Sécurité sociale.

Film de Gilles Perret

Tarif unique 4,50€ .

Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 13 80

English : Les jours heureux « Quand l’utopie des résistants devint réalité »

As part of the 50th anniversary of the Union Locale C.G.T de Morcenx and the 80th anniversary of Social Security.

Film by Gilles Perret

Single ticket price 4.50?

German : Les jours heureux « Quand l’utopie des résistants devint réalité »

Im Rahmen des 50-jährigen Bestehens der Ortsunion C.G.T. von Morcenx und des 80-jährigen Bestehens der Sozialversicherung.

Film von Gilles Perret

Einheitspreis 4,50?

Italiano :

Nell’ambito del 50° anniversario dell’Union Locale C.G.T de Morcenx e dell’80° anniversario della Sicurezza Sociale.

Film di Gilles Perret

Prezzo del biglietto singolo 4,50?

Espanol : Les jours heureux « Quand l’utopie des résistants devint réalité »

En el marco del 50 aniversario de la Union Locale C.G.T de Morcenx y del 80 aniversario de la Seguridad Social.

Película de Gilles Perret

Precio de la entrada única 4,50?

L’événement Les jours heureux « Quand l’utopie des résistants devint réalité » Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Morcenx