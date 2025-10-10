Les jours heureux « Quand l’utopie des résistants devint réalité » Morcenx-la-Nouvelle
Les jours heureux « Quand l'utopie des résistants devint réalité »
Dans le cadre des 50 ans de l’Union Locale C.G.T de Morcenx et les 80 ans de la Sécurité sociale.
Film de Gilles Perret
Tarif unique 4,50€
Film de Gilles Perret
Tarif unique 4,50€ .
English : Les jours heureux « Quand l’utopie des résistants devint réalité »
As part of the 50th anniversary of the Union Locale C.G.T de Morcenx and the 80th anniversary of Social Security.
Film by Gilles Perret
Single ticket price 4.50?
German : Les jours heureux « Quand l’utopie des résistants devint réalité »
Im Rahmen des 50-jährigen Bestehens der Ortsunion C.G.T. von Morcenx und des 80-jährigen Bestehens der Sozialversicherung.
Film von Gilles Perret
Einheitspreis 4,50?
Italiano :
Nell’ambito del 50° anniversario dell’Union Locale C.G.T de Morcenx e dell’80° anniversario della Sicurezza Sociale.
Film di Gilles Perret
Prezzo del biglietto singolo 4,50?
Espanol : Les jours heureux « Quand l’utopie des résistants devint réalité »
En el marco del 50 aniversario de la Union Locale C.G.T de Morcenx y del 80 aniversario de la Seguridad Social.
Película de Gilles Perret
Precio de la entrada única 4,50?
