Les jours s’en vont je demeure – Exposition de Ramzi Gothbaldin Galerie Gaïa – art contemporain Nantes

Les jours s’en vont je demeure – Exposition de Ramzi Gothbaldin Galerie Gaïa – art contemporain Nantes mardi 4 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-04 15:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Le Jardin des Formes revient à Nantes ! La Galerie Gaïa accueille l’exposition « Les jours s’en vont je demeure » du peintre Ramzi Ghotbaldin, accompagné des céramistes Francine Michel et William Byl. Après le succès de sa première venue en 2023, l’artiste revient avec des toiles où l’eau, la terre, la maison et l’enfance se mêlent dans une atmosphère empreinte de mystère et de poésie. Entre Cézanne et rêverie contemporaine, ses œuvres suspendent le temps et célèbrent la beauté du quotidien. À leurs côtés, les céramiques de Michel et Byl rappellent que de la terre peut naître l’éternité. du 4 au 11 novembre 2025 :mardi et mercredi de 15h à 19hjeudi au samedi de 11h à 19h Vernissage le mardi 4 novembre 2025 à 18h en présence des 3 artistes

Galerie Gaïa – art contemporain Centre-ville Nantes 44000

02 40 48 14 91 http://www.galeriegaia.fr/ contact@galeriegaia.fr https://www.galeriegaia.fr/