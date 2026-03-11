Les Joutes Nautiques Merville
Les Joutes Nautiques Merville dimanche 12 juillet 2026.
Les Joutes Nautiques
Digue d’Artois Merville Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-12 2026-08-09
Sport de combat depuis l’Antiquité, la joute nautique est pratiquée par l’association des Jouteurs Mervillois depuis plus de 150 ans. Deux jouteurs munis d’une perche et protégés par un carreau s’affrontent avec leurs rames dans l’objectif de faire tomber leur adversaire dans l’eau.
Sport de combat depuis l’Antiquité, la joute nautique est pratiquée par l’association des Jouteurs Mervillois depuis plus de 150 ans. Deux jouteurs munis d’une perche et protégés par un carreau s’affrontent avec leurs rames dans l’objectif de faire tomber leur adversaire dans l’eau. .
Digue d’Artois Merville 59660 Nord Hauts-de-France christo-@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A combat sport since Antiquity, nautical jousting has been practiced by the Jouteurs Mervillois association for over 150 years. Two jousters equipped with a pole and protected by a carreau compete with their oars to knock their opponent into the water.
L’événement Les Joutes Nautiques Merville a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Flandre Lys