Les Joutes Nautiques

Digue d’Artois Merville Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-09

Sport de combat depuis l’Antiquité, la joute nautique est pratiquée par l’association des Jouteurs Mervillois depuis plus de 150 ans. Deux jouteurs munis d’une perche et protégés par un carreau s’affrontent avec leurs rames dans l’objectif de faire tomber leur adversaire dans l’eau.

Digue d’Artois Merville 59660 Nord Hauts-de-France christo-@laposte.net

English :

A combat sport since Antiquity, nautical jousting has been practiced by the Jouteurs Mervillois association for over 150 years. Two jousters equipped with a pole and protected by a carreau compete with their oars to knock their opponent into the water.

L’événement Les Joutes Nautiques Merville a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Flandre Lys