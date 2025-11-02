Les JOUX’rnées ensorcelées Jeu de rôle Loups-Garous au Château ! La Cluse-et-Mijoux
Les JOUX’rnées ensorcelées Jeu de rôle Loups-Garous au Château ! La Cluse-et-Mijoux dimanche 2 novembre 2025.
Les JOUX’rnées ensorcelées Jeu de rôle Loups-Garous au Château !
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 14:30:00
fin : 2025-11-02 15:30:00
Date(s) :
2025-11-02
Le célèbre jeu des Loups-Garous de Thiercelieux prend vie… au cœur du Château de Joux ! Dans une ambiance mystérieuse et frissonnante digne d’Halloween, plongez dans une version inédite du jeu, spécialement adaptée au Château de Joux. Frissons, stratégie et soupçons garantis… À vous de démasquer les créatures tapies dans l’ombre !
A partir de 12 ans, réservation conseillée par téléphone ou par mail. Aucun accompagnant spectateur n’est autorisé .
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com
English : Les JOUX’rnées ensorcelées Jeu de rôle Loups-Garous au Château !
German : Les JOUX’rnées ensorcelées Jeu de rôle Loups-Garous au Château !
Italiano :
Espanol :
L’événement Les JOUX’rnées ensorcelées Jeu de rôle Loups-Garous au Château ! La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2025-10-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS