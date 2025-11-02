Les JOUX’rnées ensorcelées Jeu de rôle Loups-Garous au Château ! La Cluse-et-Mijoux

Les JOUX’rnées ensorcelées Jeu de rôle Loups-Garous au Château !

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

2025-11-02 14:30:00

2025-11-02 15:30:00

2025-11-02

Le célèbre jeu des Loups-Garous de Thiercelieux prend vie… au cœur du Château de Joux ! Dans une ambiance mystérieuse et frissonnante digne d’Halloween, plongez dans une version inédite du jeu, spécialement adaptée au Château de Joux. Frissons, stratégie et soupçons garantis… À vous de démasquer les créatures tapies dans l’ombre !

A partir de 12 ans, réservation conseillée par téléphone ou par mail. Aucun accompagnant spectateur n’est autorisé .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com

