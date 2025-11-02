Les JOUX’rnées ensorcelées Visite guidée participative et immersive Mystère au Château le portrait d’une sorcière La Cluse-et-Mijoux
Les JOUX’rnées ensorcelées Visite guidée participative et immersive Mystère au Château le portrait d’une sorcière La Cluse-et-Mijoux dimanche 2 novembre 2025.
Les JOUX’rnées ensorcelées Visite guidée participative et immersive Mystère au Château le portrait d’une sorcière
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 14:30:00
fin : 2025-11-02 15:30:00
Date(s) :
2025-11-02
Un étrange portrait a été découvert au Château de Joux… On y voit une femme rousse tenant une clé, avec d’étranges lettres inscrites au bas de la toile. Menez l’enquête à travers le Château, récoltez les indices… et levez le voile sur son identité !
A partir de 7 ans, réservation conseillée par téléphone ou par mail. .
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com
English : Les JOUX’rnées ensorcelées Visite guidée participative et immersive Mystère au Château le portrait d’une sorcière
German : Les JOUX’rnées ensorcelées Visite guidée participative et immersive Mystère au Château le portrait d’une sorcière
Italiano :
Espanol :
L’événement Les JOUX’rnées ensorcelées Visite guidée participative et immersive Mystère au Château le portrait d’une sorcière La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2025-10-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS