Les JOUX’rnées ensorcelées Visite guidée participative et immersive Mystère au Château le portrait d’une sorcière La Cluse-et-Mijoux

Les JOUX’rnées ensorcelées Visite guidée participative et immersive Mystère au Château le portrait d’une sorcière

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Un étrange portrait a été découvert au Château de Joux… On y voit une femme rousse tenant une clé, avec d’étranges lettres inscrites au bas de la toile. Menez l’enquête à travers le Château, récoltez les indices… et levez le voile sur son identité !

A partir de 7 ans, réservation conseillée par téléphone ou par mail. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com

