Informations pratiques

La Cluse-et-Mijoux

Les JOUX’rnées ensorcelées – Visite nocturne théâtralisée « Sinistre soirée… »

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 18:00:00

fin : 2026-10-24 20:30:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-31

Nous sommes en 1793, période révolutionnaire. Le Château est un fort militaire, mais aussi une prison redoutée. Venez percer un mystère qui pourrait bien réveiller les fantômes du passé… Visite théâtralisée participative, à partir de 12 ans. Sur réservation uniquement. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com

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English : Les JOUX’rnées ensorcelées – Visite nocturne théâtralisée « Sinistre soirée… »

L’événement Les JOUX’rnées ensorcelées – Visite nocturne théâtralisée « Sinistre soirée… » La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS