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AGENDA · La Cluse-et-Mijoux

Les Joux’rnées jeux La Cluse-et-Mijoux

jeudi 22 octobre 2026 · La Cluse-et-Mijoux

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Château de Joux
Ville
25300 La Cluse-et-Mijoux
Département
Doubs
Tarif
8.5 8.5 8.5 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

La Cluse-et-Mijoux

Les Joux’rnées jeux

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 10:00:00
fin : 2026-10-22 17:00:00

Date(s) :
2026-10-22

Venez en famille ou entre amis découvrir différents jeux de société dans l’ambiance frissonnante d’halloween, animés par l’équipe du Ludi Toy’z. Inclus dans le prix du billet d’entrée.   .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95  contact@chateaudejoux.com

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English : Les Joux’rnées jeux

L’événement Les Joux’rnées jeux La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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