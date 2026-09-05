Les Joux’rnées jeux La Cluse-et-Mijoux
jeudi 22 octobre 2026 · La Cluse-et-Mijoux
Informations pratiques
La Cluse-et-Mijoux
Les Joux’rnées jeux
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 10:00:00
fin : 2026-10-22 17:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Venez en famille ou entre amis découvrir différents jeux de société dans l’ambiance frissonnante d’halloween, animés par l’équipe du Ludi Toy’z. Inclus dans le prix du billet d’entrée. .
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com
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English : Les Joux’rnées jeux
L’événement Les Joux’rnées jeux La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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