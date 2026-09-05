Informations pratiques

La Cluse-et-Mijoux

Les Joux’rnées jeux

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 10:00:00

fin : 2026-10-22 17:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Venez en famille ou entre amis découvrir différents jeux de société dans l’ambiance frissonnante d’halloween, animés par l’équipe du Ludi Toy’z. Inclus dans le prix du billet d’entrée. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com

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English : Les Joux’rnées jeux

L’événement Les Joux’rnées jeux La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS